Tiene 18 años, sueña con heredar el arco de Keylor Navas y La Sele ya lo confirma para el proceso rumbo al próximo Mundial

Con apenas 18 años, es uno de los porteros jóvenes que ilusionan al fútbol de Costa Rica, con el sueño claro de algún día heredar el arco que durante años defendió Keylor Navas.

Su proyección y crecimiento ya no pasan desapercibidos, al punto de que la Selección lo tiene en cuenta dentro del proceso rumbo al próximo Mundial de 2027, confirmando la confianza en su talento y futuro bajo los tres palos.

La nueva joya en el arco de Costa Rica

Se trata del guardameta Saúl Durán, nacido en Costa Rica y perteneciente a la categoría 2007, dio sus primeros pasos en el fútbol formativo con Pérez Zeledón, el mismo club que vio surgir a Keylor Navas.

Actualmente milita en las divisiones menores de River Plate de Argentina, donde continúa su proceso de formación. Dicha convocatoria a la Selección Sub-20 confirma el seguimiento que existe sobre su crecimiento y proyección a nivel internacional.

Saúl Durán en las inferiores de River Plate

Recordemos que la Selección Sub-20 de Costa Rica ya definió su convocatoria para los próximos partidos amistosos ante Canadá, programados para el 18 y 21 de diciembre en donde el nombre de Saúl Durán está presente todo con la visión de la Copa del Mundo de la categoría en 2027.

Saúl Durán convocado a la Sub-20 de Costa Rica

El propio Saúl Durán también reaccionó a la convocatoria y compartió la imagen en sus historias de Instagram, acompañándola con un mensaje de fe y apoyo. El gesto refleja la emoción del guardameta por formar parte de la Selección Sub-20 en este proceso.