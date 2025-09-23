Es tendencia:
"Les falta hambre": Hernán Medford reaparece lejos de Herediano con un fuerte mensaje que enciende la polémica en Costa Rica

Hernán Medford vuelve a hablar tras su salida de Herediano y deja una frase que desata la polémica en el fútbol nacional.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Hernán Medford no se escondió luego de anunciarse el final de su cuarta etapa como entrenador del Club Sport Herediano. El lunes, un día después de su salida del Team, brindó una entrevista en el programa Seguimos, donde explicó los motivos tras la decisión y se hizo cargo de la responsabilidad por el mal momento del equipo; y ahora tuvo un diálogo con La Nación, en el que se explayó acerca de estos mismos temas y algunos más.

En un punto de la charla, Medford terminó opinando sobre las nuevas generaciones de futbolistas. “A los periodistas experimentados les digo que, así como yo regaño a los jóvenes del fútbol porque les faltan cosas, ellos deberían ayudar a los periodistas jóvenes“, comentó mientras recordaba su última conferencia de prensa como DT de Herediano, en la que lo vio molesto como pocas veces con la prensa.

“Les falta hambre, carácter”

Cuando se le consultó qué era eso que le falta a los nuevos talentos del fútbol costarricense, el “Pelícano” no dudó en soltar un mensaje que encendió la polémica.

“No sé qué les falta… hambre, carácter. A muchos les hace falta. Ahora se llega muy fácil a Primera, y esa regla Sub-21 es un daño, más bien, porque obliga a poner jugadores no por merecimiento“, disparó.

hernan medford-herediano

Hernán Medford disparó contra la Unafut.

Medford ahondó en su crítica a la normativa de la Unafut, asegurando que ha generado futbolistas cómodos y con menos exigencia competitiva. “Hay que desarrollarles el carácter a los jóvenes, a algunos. Tenemos buenos jugadores de proyección, pero a algunos les falta hambre“, sentenció el histórico ex delantero.

¿Se arrepiente de dejar Marquense?

Medford también habló de lo que dejó su fugaz paso por Herediano, donde apenas dirigió nueve partidos. El entrenador de 57 años aseguró no arrepentirse de haber dejado al Marquense de Guatemala para regresar al banquillo rojiamarillo.

“Es una decisión que tomé porque la mayoría de veces que vine a Herediano obtuve cosas. Yo logré dos torneos invictos, dos campeonatos, dos finales, dos subcampeonatos. Venía con la esperanza de lograr algo… Son episodios, no salió del todo bien. Esto continúa”, señaló el estratega de 57 años.

