Hazaña en México: Keylor Navas cierra el debate sobre el mejor arquero de la Liga MX con su último logro en Pumas

Los Pumas de la UNAM parecen otro equipo desde que Keylor Navas llegó al Estadio Olímpico Universitario. El sábado, el guardameta costarricense de 38 años volvió a ser la gran figura de los felinos en el empate 1-1 frente a Tigres, un resultado que dejó sabor amargo por la igualdad en el último minuto.

Keylor sostuvo a su equipo con varias atajadas determinantes mientras ganaban 1-0, e incluso detuvo un penal al minuto 90, pero nada pudo hacer en el rebote que aprovechó Ángel Correa para silenciar el estadio con el empate definitivo.

Aunque el resultado no acompañó, el rendimiento del tico dejó una vez más claro que su influencia es decisiva. Cada vez que Pumas necesita un salvador, el ex Real Madrid da un paso al frente.

El número uno de México según la estadística

Los datos lo confirman más allá de las sensaciones. La plataforma Statiskicks, especializada en análisis de rendimiento, reconoció a Keylor Navas con un registro que lo coloca en lo más alto del fútbol azteca: “Es el portero con mayor porcentaje de remates atajados (84%) de toda la Liga MX”.

Una estadística contundente que alimenta la comparación con otros porteros del campeonato, como el argentino Nahuel Guzmán, histórico en Tigres. Sin embargo, con su rendimiento actual, Keylor parece elevarse por encima del “Patón”.

La palabra del DT de Pumas

El tema incluso llegó a los micrófonos del propio entrenador de Pumas, Efraín Juárez, quien fue consultado luego de que Guido Pizarro se refiriera a Guzmán como el mejor arquero de México. El DT no dudó en defender a su estrella: “No puedo hablar de lo que dicen los demás, sí te puedo decir que no hay mucho que decir de lo que es Keylor Navas. Ya saben perfectamente”, sentenció.

Con tres Champions League en su vitrina, tres participaciones mundialistas y un legado que lo coloca como el mejor portero de la historia de Concacaf, Keylor sigue sumando capítulos gloriosos ahora en la Liga MX.