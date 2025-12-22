Nuevo legionario: tetracampeón con Saprissa apunta al exterior y Vladimir Quesada pierde una pieza fundamental para el Clausura 2026

Con el Torneo Apertura 2025 ya finalizado y el subcampeonato del Deportivo Saprissa consumado, dentro del equipo tibaseño comienzan a definirse los primeros movimientos de plantilla de cara al 2026.

Más allá de los nombres nuevos que puedan llegar en el mercado de fichajes y de las salidas que el cuerpo técnico de Vladimir Quesada disponga para renovar el equipo, hay otros futbolistas que podrían marcharse no por decisión del entrenador morado, sino por el interés concreto de clubes del exterior en sus servicios.

Uno de estos casos es el de Warren Madrigal. El delantero de 21 años, que formó parte de los planteles morados que obtuvieron el histórico tetracampeonato entre 2023 y 2024, terminó el Apertura 2025 como uno de los hombres de confianza de Quesada, quien lo alineó como titular en los cuatro partidos de la fase final.

Warren Madrigal rumbo a la MLS

Ahora, el atacante podría volver a convertirse en legionario luego de su experiencia en el Valencia Mestalla, que no ejecutó la opción de compra incluida en su contrato de préstamo debido a la grave lesión de ligamentos cruzados que sufrió durante su participación en la Copa Oro 2025 con la Selección de Costa Rica.

Según la información del periodista Kevin Jiménez, el futuro del joven morado. podría estar en los Estados Unidos. “Warren Madrigal muy cerca de ser legionario, un club de la MLS está cerca de cerrarlo. Están en detalles finales”, aseguró el especialista en mercado de fichajes a través de sus redes sociales. De concretarse el movieminto, representaría una baja sensible para los planes de Vladimir Quesada de cara al Clausura 2026.

¿Cuánto cuesta Warren Madrigal?

Madrigal tiene contrato vigente con Saprissa hasta junio de 2026, por lo que cualquier club interesado deberá negociar directamente con la dirigencia morada para acordar una cifra de transferencia.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el valor de mercado del delantero ronda los 400 mil euros, mientras que la opción de compra incluida en su préstamo con el Valencia era de 750 mil euros.