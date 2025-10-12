Este lunes, la Selección de Costa Rica y la de Nicaragua volverán a verse las caras luego de lo que fue el empate por 1-1 en la primera jornada del Grupo C. Esta vez será en el Estadio Nacional de San José, donde se espera una asistencia cercana a los 30 mil espectadores.

Ambos seleccionados están muy necesitados de una victoria. Fueron los únicos del grupo que no sumaron de a tres. Nicaragua apenas tiene un punto por el empate frente a la Tricolor y podría quedar al borde de la eliminación si no gana como visitante.

Para motivar a sus jugadores, la Selección de Nicaragua mandó varios mensajes en sus redes sociales en la previa del duelo en Costa Rica. Varios de estos hicieron referencia al público que asistirá al estadio, lo que generó mucha polémica en suelo tico.

El caliente mensaje de Nicaragua contra Costa Rica

A través de sus canales oficiales, Nicaragua escribió: “Mañana buscaremos hacer historia en Costa Rica. Con un estadio lleno de nicaragüenses, entregaremos el alma en un partido importantísimo“.

No fue la única publicación en relación al estadio, también comunicaron que “el Nacional será azul y blanco“. Hasta el momento, se han vendido cerca de 27 mil boletos, pero se espera que este lunes este número aumente.

Todavía no se dio a conocer cuántas entradas adquirió cada seleccionado nacional. Según la información de Special Ticket, encargada de los boletos, solo quedan espacios en el sector Sol y Sol Preferencial. El resto ya se agotó.