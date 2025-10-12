Denuncia ante Concacaf: Piojo Herrera no se guarda nada y afirma que perjudicaron a Costa Rica

Este lunes, la Selección de Costa Rica se enfrentará a Nicaragua por la cuarta fecha de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. La Tricolor necesita ganar para no alejarse de los puestos de clasificación, después de lo que fue el empate sin goles ante Honduras.

En la previa del duelo que se llevará a cabo en el Estadio Nacional, Miguel Herrera habló este domingo en la conferencia de prensa y se animó a exponer una queja que perjudicó a La Sele el pasado encuentro contra la H.

Miguel Herrera denuncia que el árbitro en Honduras perjudicó a Costa Rica

El Piojo denunció ante la Concacaf el arbitraje y la no utilización del VAR en el penal no sancionó el guatemalteco Walter López. “Falta más criterio, el VAR es una herramienta muy buena, que el árbitro vaya a revisar, es muy claro el penal que no le marcan a Alonso en Honduras“, expresó el DT mexicano.

ver también Piojo Herrera lo celebra: se filtra la noticia que toda Costa Rica esperaba para el crucial partido con Nicaragua

Y concluyó sobre la actuación arbitral: “El que nos marcan en Nicaragua, lo analizamos, lo vemos, pero el árbitro tomó su decisión. Por lo menos eso, que nos digan que voy a usarla si no la tengo tan clara. La jugada de Alonso en Honduras es muy revisable, si lo marca o no es cosa de él, pero que lo revise. Son errores humanos“.

Alonso Martínez, quién recibió la infracción en el área de Honduras, reconoció en Columbia Deportiva que habló con el árbitro: “Yo tendría que verlo en la televisión, pero lo primero que hice fue preguntarle al árbitro, y él me dijo que sí había contacto, pero que no fue penal“.

ver también “Lo hizo mal”: el Piojo Herrera no tuvo piedad con Manfred Ugalde y lanzó una advertencia que retumba en el vestuario de La Sele

El árbitro que impartirá justicia en el Costa Rica-Nicaragua

Frente a Nicaragua, el árbitro será el salvadoreño Ismael Cornejo, quien no tiene antecedentes arbitrando a Costa Rica y tampoco a Los Pinoleros. Además, en el VAR habrá presencia mexicana como ocurrió en el duelo en Managua en la ida el pasado mes de septiembre.

Publicidad