La Selección de Costa Rica se juega una de las últimas oportunidades para buscar la clasificación al Mundial 2026. Este lunes, recibirá a Nicaragua en el Estadio Nacional por la cuarta jornada del Grupo C con la necesidad de sumar de a tres luego de tres empates seguidos.

Hasta el momento, La Sele se ubica en la tercera posición y se está quedando afuera de todo. En caso de triunfar, tendrá muchas posibilidades de estar muy cerca del primer lugar. Tanto Honduras como Haití tienen cinco puntos y deben enfrentarse entre sí este mismo lunes.

Pensando en el juego contra los Pinoleros, Miguel Herrera recibió una importante noticia que puede resultar muy beneficiosa para sus dirigidos. Todo dependerá de cómo la aprovechen los convocados por el técnico mexicano.

ver también Denuncia ante Concacaf: Piojo Herrera no se guarda nada y afirma que perjudicaron a Costa Rica

¿Cuántas boletos vendió Costa Rica para el duelo contra Nicaragua?

Según la información del periodista Yashin Quesada, “se viene un llenazo” para el partido de este lunes entre Costa Rica y Nicaragua en el Estadio Nacional. Hasta ahora, 27 mil boletos han sido vendidos para el encuentro crucial de Eliminatorias camino al Mundial.

Esta noticia es muy importante para el seleccionado tico, ya que en el último juego contra Haití hubo una asistencia cercana a los 18 mil espectadores. A un mes del empate por 3-3, la afición costarricense dio un importante crecimiento en la cantidad de asistentes.

Publicidad

Publicidad

El Estadio Nacional tiene una capacidad total para 35 mil aficionados. No estará repleto, pero se espera que esté ocupado en un 80 por ciento de su totalidad máxima.