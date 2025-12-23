Entre Wanchope, Paté Centeno, Froylán Ledesma y Pato López: Bryan Ruiz eligió a su jugador favorito de Costa Rica

Bryan Ruiz, considerado una de las grandes leyendas del fútbol de Costa Rica por su trayectoria y liderazgo dentro y fuera de la cancha, en su momento se sumó a una conversación eterna en el balompié nacional al comparar a figuras históricas de distintas épocas.
Entre nombres emblemáticos como Wanchope, Paté Centeno, Froylán Ledezma y Pato López, el exseleccionado nacional no dudó en elegir a su jugador favorito, aportando una opinión personal que reaviva el debate entre generaciones y estilos que marcaron la historia del fútbol costarricense.
El jugador favorito de Costa Rica para Bryan Ruiz
Hace algunos años, en un live de Instagram, Bryan Ruiz, en un ejercicio de memoria y reflexión sobre el fútbol nacional, mencionó a figuras históricas como Walter Centeno, Paulo César Wanchope, Froylán Ledezma y Wilmer López, cuatro nombres que marcaron época en Costa Rica, antes de inclinarse por uno de ellos como su favorito.
Al final, Bryan Ruiz decantó por Wilmer López como su favorito. Ambos fueron compañeros en Alajuelense y fue claro al justificarla con una frase contundente: “Wilmer López es el mejor nacional con el que jugué”, sentenció en aquel live de Instagram.
De este modo, las palabras de Bryan Ruiz quedan como un recuerdo que trasciende el momento en que fueron dichas y se mantienen vigentes con el paso del tiempo. Su elección de Wilmer López refleja una valoración sincera y personal que sigue aportando contexto al debate histórico sobre las grandes figuras del fútbol costarricense