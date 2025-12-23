Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Junto a Messi y James Rodríguez: Óscar Santis recibe una inesperada noticia para cerrar su 2025 y sorprende a Guatemala

Óscar Santis recibió una inesperada noticia que lo hace cerrar su 2025 en el mismo grupo que Lionel Messi y James Rodríguez.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Óscar Santis se mete en el mismo grupo que Lionel Messi y James Rodríguez.
© RRSSÓscar Santis se mete en el mismo grupo que Lionel Messi y James Rodríguez.

Óscar Santis recibió una inesperada noticia para darle cierre al corriente 2025. La misma lo pone a la altura de gigantes como Lionel Messi y James Rodríguez, por lo que el reconocimiento sorprende a propios y ajenos. Es un voto de confianza.

Santis vivió una temporada plausible. En defensa de la camisola de Antigua GFC, jugó un total de 16 partidos. Entre los mismos, marcó seis goles y otorgó nueve asistencias. Consiguió quedarse el Torneo Clausura 2025 y va por el Apertura.

Además, fue una pieza elemental de la Selección de Guatemala en los juegos de Eliminatorias al Mundial 2026 y Copa Oro 2025. Está en plena consideración de Luis Fernando Tena, cuestión que lo acercó a este selecto grupo de futbolistas.

Óscar Santis se acuerda de Comunicaciones y le pega a Municipal con un mensaje que calienta la revancha

ver también

Óscar Santis se acuerda de Comunicaciones y le pega a Municipal con un mensaje que calienta la revancha

Óscar Santis es el futbolista mejor calificado de Guatemala para la temporada 2025

Recientemente, el sitio Sofascore lanzó una estadística que sorprendió a todos en Centroamérica. La misma consta de una recopilación de los futbolistas con mejor puntaje de toda Latinoamérica para la temporada finalizada. Y está Óscar Santis.

Como representante de Guatemala, apareció Santis. Su promedio es de 7.32 en 12 partidos disputados. El número equivale al rendimiento de todo el año 2025 solamente con su Selección Nacional. 20 jugadores componen el gran conteo.

La tabla de Sofascore con presencia de Óscar Santis para Guatemala (RRSS).
La tabla de Sofascore con presencia de Óscar Santis para Guatemala (RRSS).
Publicidad

Lionel Messi encabeza el ranking con un puntaje de 8.40 en cinco encuentros con la camiseta de Argentina. James Rodríguez para Colombia, Bruno Guimarães en Brasil y Giorgian De Arrascaeta con Uruguay son las otras figuras en esta tabla.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Keylor Navas recibe otro duro golpe en Pumas tras el fracaso
Costa Rica

Keylor Navas recibe otro duro golpe en Pumas tras el fracaso

Mientras Keylor lo espera en Pumas, James Rodríguez sorprende con su anuncio
Costa Rica

Mientras Keylor lo espera en Pumas, James Rodríguez sorprende con su anuncio

James Rodríguez rumbo a Pumas: se confirma lo que Keylor Navas necesitaba
Costa Rica

James Rodríguez rumbo a Pumas: se confirma lo que Keylor Navas necesitaba

Machillo Ramírez podría sentenciar la salida de otra joya tras perder a Kenyel Michel
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez podría sentenciar la salida de otra joya tras perder a Kenyel Michel

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo