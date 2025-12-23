Junto a Messi y James Rodríguez: Óscar Santis recibe una inesperada noticia para cerrar su 2025 y sorprende a Guatemala

Óscar Santis recibió una inesperada noticia para darle cierre al corriente 2025. La misma lo pone a la altura de gigantes como Lionel Messi y James Rodríguez, por lo que el reconocimiento sorprende a propios y ajenos. Es un voto de confianza.

Santis vivió una temporada plausible. En defensa de la camisola de Antigua GFC, jugó un total de 16 partidos. Entre los mismos, marcó seis goles y otorgó nueve asistencias. Consiguió quedarse el Torneo Clausura 2025 y va por el Apertura.

Además, fue una pieza elemental de la Selección de Guatemala en los juegos de Eliminatorias al Mundial 2026 y Copa Oro 2025. Está en plena consideración de Luis Fernando Tena, cuestión que lo acercó a este selecto grupo de futbolistas.

Óscar Santis es el futbolista mejor calificado de Guatemala para la temporada 2025

Recientemente, el sitio Sofascore lanzó una estadística que sorprendió a todos en Centroamérica. La misma consta de una recopilación de los futbolistas con mejor puntaje de toda Latinoamérica para la temporada finalizada. Y está Óscar Santis.

Como representante de Guatemala, apareció Santis. Su promedio es de 7.32 en 12 partidos disputados. El número equivale al rendimiento de todo el año 2025 solamente con su Selección Nacional. 20 jugadores componen el gran conteo.

La tabla de Sofascore con presencia de Óscar Santis para Guatemala (RRSS).

Lionel Messi encabeza el ranking con un puntaje de 8.40 en cinco encuentros con la camiseta de Argentina. James Rodríguez para Colombia, Bruno Guimarães en Brasil y Giorgian De Arrascaeta con Uruguay son las otras figuras en esta tabla.