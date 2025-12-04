Hernán Medford actualmente se encuentra sin trabajo luego de ser despedido del Club Sport Herediano. El Pelícano estuvo apenas nueve partidos y fue cesado del cargo debido a los malos resultados que consiguió con el Team.

Mientras aparece como uno de los candidatos a dirigir la Selección de Nicaragua, el experimentado entrenador mantuvo una entrevista en Seguimos con el periodista Kevin Jiménez.

Para aprovechar lo sucedido este miércoles en Guatemala y el tricampeonato de la Liga Deportiva Alajuelense, Medford dejó un contundente mensaje al hablar de las aficiones de Centroamérica.

La afición más pasional de Centroamérica según Hernán Medford

Habiendo pasado por una larga lista de clubes de la región, el Pelícano eligió a la afición de Xelajú como la más apasionada. Inesperadamente, Medford dejó afuera a dos aficiones con las que tiene una gran historia como son las de Saprissa y Herediano.

“Estuve tres años en Xelajú. Es la afición más apasionada de Centroamérica. No es de cantidad. Ayer viajaron 12 mil personas 5 horas de Xelajú a la capital. Cuando yo estaba allá, una final que jugamos a las 8, a la 1 de la tarde el estadio ya estaba lleno. Es una afición muy exigente“, comentó el DT.

Además de estar en Xelajú durante ese tiempo, Medford también los enfrentó en varias ocasiones. En 2018 fue parte del Municipal y entre 2024 y 2025 estuvo en Marquense antes de volver a Costa Rica.

