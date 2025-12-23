El campeón se desarma: Machillo Ramírez podría sentenciar la salida de otra joya de Alajuelense tras perder a Kenyel Michel

Liga Deportiva Alajuelense cerró una segunda mitad de año perfecta, conquistando absolutamente todo lo que disputó: la Recopa, la Copa Centroamericana (sellando un histórico tricampeonato) y, finalmente, el tan esperado Torneo Apertura 2025, que puso fin a la larga espera y confirmó la ansiada estrella número 31. El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez fue una máquina competitiva que arrasó en cada frente.

Sin embargo, el propio entrenador es consciente de que no podrá encarar el 2026 con el mismo plantel. El primer golpe fue la partida de Kenyel Michel, quien ya viajó rumbo a Estados Unidos. El atacante fue vendido al Minnesota United de la MLS a mitad de año, pero permaneció en la Liga cedido hasta el final de la temporada. Ahora sí, su salida es un hecho.

ver también Fue campeón con Alajuelense y ahora lo quiere Liberia: José Cardozo pidió otro importante fichaje para 2026

Posibles salidas en Alajuela

A esto se suma la situación del arquero Washington Ortega, quien estaría en la mira de varios clubes de la primera división de Colombia, país donde ya tiene experiencia defendiendo el arco de La Equidad. Además, el club rojinegro también buscaría la salida del español Alberto Toril, marcado por las lesiones y sin lograr consolidarse bajo la dirección del Machillo.

Machillo Ramírez ya piensa en el Clausura 2026 (LDA).

Pero las posibles bajas no terminan ahí. También podría producirse la salida de otro de los juveniles que tuvo participación en este semestre perfecto: Doryan Rodríguez. Según la información revelada por el periodista Kevin Jiménez, el delantero de 22 años podría reforzar nada menos que a un rival directo de la Liga.

Puntarenas al acecho por Doryan Rodríguez

“Puntarenas está esperando lo de la Liga, veremos si Doryan Rodríguez podría moverse”, afirmó el especialista en fichajes en el programa Seguimos, dejando abierta la puerta a la salida del atacante de 1,82 metros.

Publicidad

Publicidad

ver también Joel Campbell necesitó solamente cuatro palabras para confirmar su futuro en Alajuelense

En el Apertura, Doryan Rodríguez disputó 9 partidos y marcó un gol, además de participar en 4 encuentros de la Copa Centroamericana. Falta definir si su eventual salida se concretaría mediante un préstamo, como ya ocurrió en 2024, cuando estuvo cedido durante un año en Sporting FC, o si esta vez se dará una negociación diferente.