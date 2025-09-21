¿Se burlan? En Guatemala no dudan en reaccionar al despido de Hernán Medford de Herediano

El entrenador Hernán Medford vivió este viernes un nuevo capítulo amargo en su carrera tras ser despedido de Club Sport Herediano, club con el que no consiguió los resultados esperados en el campeonato costarricense. La noticia no solo resonó en Costa Rica, sino también en Guatemala, país en el que el técnico ha dejado huella y, a la vez, controversia.

El Pelícano había tomado las riendas de Marquense en el Torneo Apertura 2025, con el reto de levantar al equipo de San Marcos. Sin embargo, a inicios de agosto sorprendió al aceptar la oferta de Herediano, dejando inconcluso el proyecto que apenas había comenzado. Esa decisión dejó una sensación de abandono en la afición y directiva marquense.

Tras confirmarse su salida de los florenses, varios medios de comunicación y páginas deportivas guatemaltecas reaccionaron de inmediato. Algunas lo hicieron en tono crítico, recordando la manera en que Medford se fue de San Marcos, mientras que otras aprovecharon para lanzarle comentarios en son de burla por lo ocurrido.

La afición de Marquense ha sido particularmente dura con el estratega, considerando que el equipo quedó a la deriva tras su salida repentina. Para muchos, el despido en Costa Rica fue una especie de “karma” por haber dejado el proyecto en Guatemala de manera inesperada.

Hernán Medford dejó tirado a Marquense

El mal sabor de boca que dejó Medford en tierras guatemaltecas ahora se mezcla con la decepción de su corta etapa en Herediano. Su salida evidencia que el arriesgado movimiento de cambiar de banquillo no dio los frutos esperados, y lo deja sin equipo a pocas semanas de haberse marchado.

Por ahora, el futuro de Hernán Medford es incierto. Lo que queda claro es que su decisión de abandonar Guatemala para dirigir en Costa Rica no fue la más acertada, y hoy enfrenta las consecuencias de un paso en falso que ha generado eco en dos países.