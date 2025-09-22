“Está por encima”: Jafet Soto abre su nuevo ciclo en Herediano con un mensaje que incomoda a Saprissa y Alajuelense

El Club Sport Herediano no tardó en reaccionar tras confirmar la salida de Hernán Medford del banquillo. La directiva de Fuerza Herediana apostó por la fórmula que ya le dio réditos en las últimas dos temporadas y oficializó el regreso de Jafet Soto como entrenador.

“Jafet Soto asumirá la dirección técnica del Club Sport Herediano por lo que resta del Torneo de Apertura 2025. El DT bicampeón vuelve con la pasión de siempre para llevar al equipo a cumplir los objetivos de la temporada”, anunció la institución este lunes en sus redes sociales.

ver también “Nos enojamos”: Hernán Medford revela lo que nadie sabía sobre su salida de Herediano y aclara cómo terminó con Jafet Soto

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los motivos de Jafet Soto

Para inaugurar su nuevo ciclo, Jafet Soto decidió dirigirse a los seguidores florenses con una emotiva carta, publicada en las cuentas oficiales del club. Allí explicó los motivos de su retorno: “Cuando Fuerza Herediana me pidió regresar como entrenador, no hubo espacio para la duda. ¿Cómo decirle que no al equipo de mi vida? ¿Cómo darle la espalda al club que me formó, que me dio alegrías, que me hizo la persona que soy? Simplemente, al Herediano jamás le diré que no”, escribió.

Tweet placeholder

Publicidad

“No regreso para ser un salvador; regreso como lo que siempre he sido: un herediano más, uno que siente, que vibra y que se entrega por completo a estos colores. Mi amor por esta camiseta está por encima de cualquier cargo o título, y mi deber siempre será estar donde el club me necesite”, subrayó el presidente-estratega.

Publicidad

La promesa que inquieta a Saprissa y Alajuelense

Jafet también se refirió al gran objetivo que tiene Herediano para este semestre: alcanzar el tricampeonato nacional. “Ese objetivo no lo lograremos solos: lo alcanzaremos, como siempre lo hemos hecho, con ustedes a nuestro lado, alentando, creyendo y empujando al equipo con la fuerza de la afición más leal de Costa Rica”, señaló.

Publicidad

Sus palabras no pasarán inadvertidas en Tibás y en Alajuela, donde Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense intentan romper la hegemonía herediana tras un año de dominio absoluto. El recuerdo de la estrella 31, conquistada por los florenses en el Morera Soto, todavía genera amargura entre los manudos, mientras que los morados buscan volver a la cima tras una temporada sin títulos.

ver también Decisión oficial: Osael Maroto confirma lo que resolvió Fedefútbol para la próxima convocatoria del Piojo Herrera

“Hoy les pido lo mismo que en los últimos dos torneos: que nos unamos, que seamos una sola voz, un solo corazón. Porque juntos hemos demostrado que, cuando la afición y el equipo caminan en la misma dirección, el Herediano es imparable”, cerró el flamante DT florense.

Publicidad