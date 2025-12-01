Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Hernán Medford sorprende a Alajuelense con la sentencia sobre Anthony Hernández que no le gustará al Machillo Ramírez: “No entiendo”

Hernán Medford no se guardó nada para hablar sobre el presente de Anthony Hernández con Alajuelense. Sus palabras sorprendieron.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Hernán Medford sorprende a Alajuelense con la sentencia sobre Anthony Hernández
© AlajuelenseHernán Medford sorprende a Alajuelense con la sentencia sobre Anthony Hernández

Anthony Hernández está siendo uno de los jugadores más importantes para la Liga Deportiva Alajuelense en esta campaña por su desequilibrio individual que demuestra en la cancha. Con 5 goles y 7 asistencias se ha transformado de a poco en una pieza importante en el esquema del Machillo Ramírez con sus aportes.

Sin embargo, Hernán Medford no está de acuerdo con muchas situaciones que pasan en el fútbol de Costa Rica con los jugadores, dejando claro que se envía la mayoría de las veces un mensaje equivocado y ahí entró el nombre de Anthony Hernández.

Ni Mariano Torres ni Celso Borges: Rolando Fonseca dice realmente quién es el mejor jugador de Costa Rica

ver también

Ni Mariano Torres ni Celso Borges: Rolando Fonseca dice realmente quién es el mejor jugador de Costa Rica

¿Qué dijo Hernán Medford sobre Anthony Hernández?

Hernán Medford lanzó una fuerte crítica al debate que ha surgido en torno a Anthony Hernández, cuestionando que ya se le catalogue como “el mejor jugador de Costa Rica”.

Ha jugado bien, sí. Pero ahora resulta que Anthony Hernández es el mejor jugador de Costa Rica, yo no entiendo. Cuando usted quiere ponderar a un jugador como el mejor del país, tiene que venir de un Mundial, haber ganado 2 o 3 campeonatos, compartió Hernán Medford.

Medford también advirtió sobre el peligro de inflar a los jugadores desde los medios, señalando que cuando se les eleva demasiado rápido y luego se les critica con la misma intensidad, muchos terminan perdiéndose si no cuentan con la madurez emocional necesaria para manejar esa presión.

Ese es el problema y lo escucho mucho de periodistas, por eso le digo a los jugadores que no le hagan caso a esos comunicadores porque te suben a las nubes y luego te rematan abajo. Ahí es cuando el jugador se pierde, si no tiene la preparación emocional, se pierde, finalizó Hernán Medford en Tercer Tiempo.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
FIFA ya lo hizo oficial: Saprissa celebra la noticia que puede cambiarlo todo
Deportivo Saprissa

FIFA ya lo hizo oficial: Saprissa celebra la noticia que puede cambiarlo todo

"Hasta las últimas consecuencias": LDA enfrenta la grave denuncia de Cartaginés
Liga Deportiva Alajuelense

"Hasta las últimas consecuencias": LDA enfrenta la grave denuncia de Cartaginés

El cruce inesperado entre Machillo Ramírez y Johan Venegas
Liga Deportiva Alajuelense

El cruce inesperado entre Machillo Ramírez y Johan Venegas

Marathón llora una muerte que golpea duro al fútbol de Honduras y esta fue la razón de su fallecimiento
Honduras

Marathón llora una muerte que golpea duro al fútbol de Honduras y esta fue la razón de su fallecimiento

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo