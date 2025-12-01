Hernán Medford sorprende a Alajuelense con la sentencia sobre Anthony Hernández que no le gustará al Machillo Ramírez: “No entiendo”

Anthony Hernández está siendo uno de los jugadores más importantes para la Liga Deportiva Alajuelense en esta campaña por su desequilibrio individual que demuestra en la cancha. Con 5 goles y 7 asistencias se ha transformado de a poco en una pieza importante en el esquema del Machillo Ramírez con sus aportes.

Sin embargo, Hernán Medford no está de acuerdo con muchas situaciones que pasan en el fútbol de Costa Rica con los jugadores, dejando claro que se envía la mayoría de las veces un mensaje equivocado y ahí entró el nombre de Anthony Hernández.

¿Qué dijo Hernán Medford sobre Anthony Hernández?

Hernán Medford lanzó una fuerte crítica al debate que ha surgido en torno a Anthony Hernández, cuestionando que ya se le catalogue como “el mejor jugador de Costa Rica”.

“Ha jugado bien, sí. Pero ahora resulta que Anthony Hernández es el mejor jugador de Costa Rica, yo no entiendo. Cuando usted quiere ponderar a un jugador como el mejor del país, tiene que venir de un Mundial, haber ganado 2 o 3 campeonatos“, compartió Hernán Medford.

Medford también advirtió sobre el peligro de inflar a los jugadores desde los medios, señalando que cuando se les eleva demasiado rápido y luego se les critica con la misma intensidad, muchos terminan perdiéndose si no cuentan con la madurez emocional necesaria para manejar esa presión.

“Ese es el problema y lo escucho mucho de periodistas, por eso le digo a los jugadores que no le hagan caso a esos comunicadores porque te suben a las nubes y luego te rematan abajo. Ahí es cuando el jugador se pierde, si no tiene la preparación emocional, se pierde“, finalizó Hernán Medford en Tercer Tiempo.

