Álvaro Zamora ya estaba casado: su esposa confiesa toda la verdad sobre la boda que lo hizo abandonar La Sele

Mientras la Selección de Costa Rica preparaba su viaje a Estados Unidos para el amistoso contra Inglaterra, Álvaro Zamora y Mariel Flores caminaban hacia el altar.
El delantero de 24 años, que actualmente milita en el Académico Viseu de Portugal, formaba parte de la concentración confeccionada por el técnico Fernando Batista para la doble fecha de fogueos internacionales.
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Sin embargo, Zamora terminó abandonando las instalaciones del Proyecto Gol tras no poder cambiar la fecha en la que el casamiento estaba programado: el sábado 6 de junio.
La revelación de Mariel Flores
Con las nupcias ya celebradas y la fiesta terminada, la esposa del ex Deportivo Saprissa compartió un descargo en sus redes sociales en el que sorprendió al revelar un detalle que muy pocos conocían: la pareja ya estaba unida en matrimonio, por la vía civil, desde el año 2024.
“Hace unos años hicimos la mayor locura de nuestras vidas casándonos sin decirle a nadie, únicamente a dos testigos con los que siempre vamos a estar inmensamente agradecidos por la ayuda, e ir con nosotros a firmar“, mencionó Mariel Flores a través de sus historias de Instagram.
Álvaro Zamora y Mariel Flores tuvieron su boda soñada (Instagram).
Los cómplices de aquel momento íntimo fueron nada más y nada menos que los futbolistas Warren Madrigal y Gerald Taylor, quienes oficiaron como testigos de esa boda civil efectuada hace casi exactamente dos años en Santa Ana.
Warren Madrigal y Gerald Taylor secundaron a Zamora en su casamiento civil, en 2024 (Instagram).
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Finalmente, la joven pareja pudo celebrar a lo grande la ceremonia religiosa y compartir con todos sus seres queridos el evento que tanto habían planeado. “Y hoy después de tanto soñarlo juntos, desde que iniciamos nuestra relación, pudimos estar frente a un altar rodeados de todas las personas que nos aman, apoyándonos”, concluyó la esposa del seleccionado nacional.
En síntesis
- Álvaro Zamora abandonó la concentración en el Proyecto Gol y se perdió el amistoso contra Inglaterra al no poder mover la fecha de su boda.
- Mariel Flores confesó en Instagram que ella y el delantero legionario ya estaban casados por la vía civil desde el año 2024.
- Los futbolistas Warren Madrigal y Gerald Taylor fueron los únicos testigos presentes en esa primera e íntima firma legal realizada en Santa Ana.