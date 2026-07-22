Herediano vs. Puntarenas: a qué hora y dónde ver EN VIVO el debut del campeón por el Apertura 2026

Consulte todos los detalles de cómo ver del partido de Herediano vs. Puntarenas.

Herediano y Puntarenas FC serán los encargados de levantar el telón del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El vigente campeón nacional recibirá al conjunto porteño este jueves 23 de julio, en el primer partido de la Jornada 1 de la Liga Promérica.

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El Team iniciará la defensa de su corona después de un arranque de temporada ideal: primero derrotó a Alajuelense para conquistar la Supercopa de Costa Rica y luego superó a Saprissa en la Recopa. Puntarenas, por su parte, buscará comenzar el torneo con un resultado positivo ante un rival que llega con ritmo y dos títulos consecutivos.

¿Cuándo juegan Herediano vs. Puntarenas?

El partido entre Herediano y Puntarenas FC se disputará este jueves 23 de julio de 2026, desde las 8:00 p.m. de Costa Rica, en el Estadio Carlos Alvarado.

¿Dónde ver EN VIVO Herediano vs. Puntarenas?

El debut de Herediano y Puntarenas en el Torneo Apertura 2026 se podrá ver EN VIVO por FUTV en Costa Rica.

¿Cómo llega Herediano al debut contra Puntarenas?

Herediano comenzará el Torneo Apertura 2026 como vigente campeón nacional y después de conquistar otros dos títulos antes de su estreno en la Liga Promérica.

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El equipo dirigido por José Giacone derrotó a Alajuelense en la Supercopa de Costa Rica y posteriormente volvió a festejar al imponerse ante Saprissa en la Recopa. De esta manera, el Team llegará al partido contra Puntarenas con ritmo competitivo y luego de levantar dos trofeos de manera consecutiva.

El conjunto florense también reforzó su plantel para afrontar el campeonato nacional y la Copa Centroamericana. Entre sus incorporaciones aparecen Aarón Suárez, Fernando Lesme, Reggy Rivera, Abner Hudson, Alexandre Lezcano, Ariel Arauz y Joyfer Chal, quienes amplían las alternativas del entrenador en todas las líneas.

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¿Cómo llega Puntarenas al partido contra Herediano?

Puntarenas intentará dejar atrás un cierre complicado en el Clausura 2026. El Puerto terminó la fase regular fuera de los puestos de clasificación y se despidió con una derrota 3-1 frente a Saprissa en el estadio Miguel “Lito” Pérez.

El conjunto dirigido por César Alpízar renovó parte de su plantel para el nuevo campeonato. Entre las opciones que aparecen en la nómina están Adonis Pineda, Kenner Gutiérrez, Wesly Decas, Hiram Muñoz, Ulises Segura, Yeltsin Tejeda, Raheem Cole y Doryan Rodríguez.

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El antecedente más reciente favorece ampliamente al Team. Herediano ganó los dos enfrentamientos del Clausura 2026: se impuso 2-1 como local y luego venció 1-0 en Puntarenas, con anotación de Marcel Hernández.

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Posibles alineaciones de Herediano vs. Puntarenas

Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Darril Araya, Jesús Rubio, Getsel Montes; Sergio Rodríguez, Emerson Bravo, Keysher Fuller; Allan Cruz, Elías Aguilar y Luis Ronaldo Araya. DT: José Giacone.

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Puntarenas: Adonis Pineda; Kenner Gutiérrez, Hiram Muñoz, Wesly Decas, Walter Cortés; Ulises Segura, Yeltsin Tejeda, Raheem Cole; Dylan Rivera, Alexis Cundumi y Doryan Rodríguez. DT: César Alpízar.