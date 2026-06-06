Sebastián Padilla y Farbod Samadian habían estado en la convocatoria ante Colombia, pero no viajarán con La Sele para enfrentar a Inglaterra en Estados Unidos. ¿Por qué quedaron fuera?

La Selección de Costa Rica tendrá dos bajas para el amistoso internacional ante Inglaterra. Sebastián Padilla y Farbod Samadian, quienes habían formado parte del grupo convocado para enfrentar a Colombia, no estarán disponibles para el próximo compromiso de la Tricolor en Estados Unidos.

Tras caer 3-1 ante los cafeteros, el equipo dirigido por Fernando “Bocha” Batista ahora se prepara para medirse con una potencia mundial. El fogueo previo al Mundial 2026 se jugará el miércoles 10 de junio, desde las 2:00 p. m. hora de Costa Rica, en el Estadio Inter&Co de Orlando.

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El motivo de las ausencias

En principio, la ausencia de Padilla y Samadian llamó la atención porque ambos habían estado dentro de la convocatoria anterior. Sin embargo, Fox Costa Rica aclaró el motivo por el que no harán el viaje con el resto del grupo.

“Sebastián Padilla y Farbod Samadian no harán el viaje por no tener visa”, informó el medio, aclarando de esta manera que las salidas no corresponden a una decisión del cuerpo técnico.

Samadian, que había sido convocado a La Sele por la baja de Jorkaeff Azofeifa, no estará en Estados Unidos (Instagram).

Con estas bajas, Costa Rica afrontará el partido ante Inglaterra con una lista de 21 futbolistas, a diferencia de los 23 que estuvieron disponibles con Colombia. La única incorporación respecto al último partido es la del centrodelantero Doryan Rodríguez, quien ingresó en lugar de Álvaro Zamora.

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Zamora dejó la concentración tras llegar a un acuerdo con Batista para atender su boda, programada para este 6 de junio. Por eso, el delantero de Puntarenas FC, cuya ficha pertenece a Liga Deportiva Alajuelense, fue llamado para ocupar su lugar en la convocatoria.

Los 21 convocados de Costa Rica

Bajo ese escenario, la lista final de Costa Rica para enfrentar a Inglaterra quedó conformada por estos jugadores: Abraham Madriz, Bayron Mora y Patrick Sequeira en el arco; Aarón Salazar, Darril Araya, Fernán Faerron, Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, John Ruiz, Joseth Peraza y Shawn Johnson en defensa; Andrey Soto, Christopher Núñez, Gian Mauro Moreira, Luis Flores y Orlando Galo en el mediocampo; y Carlos Mora, Josimar Alcocer, Manfred Ugalde, Orlando Sinclair y Doryan Rodríguez en ataque.

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En síntesis

Sebastián Padilla y Farbod Samadian no viajarán a Estados Unidos por un tema de visa.

Costa Rica enfrentará a Inglaterra con 21 convocados.

Doryan Rodríguez fue el único ingreso en la nómina tras la salida de Álvaro Zamora.