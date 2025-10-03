Keylor Navas comenzó su carrera profesional con el Deportivo Saprissa. Surgido de Pérez Zeledón, el portero de Pumas inició en las ligas menores a los 14 años hasta hacer su debut absoluto en 2005. Desde entonces, su trayectoria, plagada de títulos en Costa Rica y en España, no paró de crecer.

Llegó a lo más alto del fútbol mundial con el Real Madrid. Fue el portero titular del tricampeonato de Champions League, algo que ningún club había logrado desde que la UEFA decidió cambiar el formato de la competencia en 1992. Además, conquistó el Mundial de Clubes en cuatro ocasiones.

Tanto en el Merengue como en el Monstruo se ganó a la afición y se cansó de levantar trofeos. Después de tanto tiempo, al costarricense le hicieron optar entre los dos equipos en los que más tiempo pasó a lo largo de su carrera y dio una respuesta que impactó a Costa Rica.

¿Saprissa o Real Madrid? Keylor Navas sorprende con su respuesta

El periodista David Faitelson, a través del canal de TUDN, le preguntó a Keylor: “¿Saprissa o Real Madrid?“. Y el portero respondió: “Yo nací en Pérez Zeledón. A los 14 años me fui a Saprissa, estuve bastantes años. Después di el salto a Europa. Es una cuestión muy complicada porque con Saprissa viví el sueño de ser jugador de Primera División“.

“Con el Madrid viví el sueño de cualquier futbolista a nivel mundial, que fue ganar títulos, ganar Champions y muchas cosas“, concluyó Keylor, quien no se decantó por ninguno de los dos equipos y la mandó al tiro de esquina, como le comentó el periodista mexicano.

Los números de Keylor Navas entre Saprissa y Real Madrid

Según los datos de Transfermarkt, Keylor Navas disputó 85 partidos en el Saprissa y 162 en el Real Madrid. En el equipo morado, el portero levantó seis títulos de la Liga Promérica. Mientras que en la Casa Blanca alzó 11 trofeos entre Champions, LaLiga, Copa del Rey, Supercopa y Mundial de Clubes.