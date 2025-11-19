Es tendencia:
Costa Rica

“Nos despedimos”: el mensaje de la esposa de Kendall Waston que conmueve a toda Costa Rica

Luego de haberse quedado fuera del Mundial 2026, la esposa de Kendall Waston puso un conmovedor mensaje.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

La esposa de Kendall Waston puso un emotivo mensaje. (Foto: Instagram)
La eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial 2026 dejó escenas de profunda tristeza en el Estadio Nacional, pero ninguna tan emotiva como la protagonizada por Kendall Waston, uno de los referentes más queridos de la Tricolor. El defensor de Saprissa, con lágrimas en los ojos, vivió lo que podría haber sido su último partido con la Selección Nacional, una posibilidad que él mismo insinuó entre palabras quebradas tras el empate 0-0 ante Honduras.

En medio del dolor colectivo, un mensaje publicado por su esposa, Priscila, tocó el corazón de todo el país. Sus palabras, cargadas de fe, gratitud y despedida, reflejaron no solo el impacto del momento, sino la huella que Waston ha dejado en la historia del fútbol costarricense.

¿Cuál fue el mensaje que publicó la esposa de Kendall Waston?

“Mi Dios ha sido bueno y fiel. En todo tiempo. Agradecimiento con Dios es lo que tengo por permitirme verte vestir esa camisa una vez más. Gracias, gracias por enseñarle a Key a luchar, pero sobre todo a darle gracias a Dios en todo tiempo. Estoy muy orgullosa de ti y sé que los planes de Dios son perfectos”, escribió.

Y luego agregó el defensor de Saprissa: “No sé si este fue tu último partido, pero sé que nos despedimos del Nacional con lágrimas en los ojos, pero dándole la gloria a Dios por tantos años en este lugar donde fuimos muy felices. Qué orgullosa estoy de ti. Te amo, mi eterno guerrero”.

El posteo de la esposa de Kendall Waston. (Foto: Instagram)

El mensaje continuó con un reconocimiento lleno de sentimiento hacia lo que podría haber sido la última noche de Waston en el Estadio Nacional defendiendo los colores patrios.

La publicación estuvo acompañada de una imagen que rápidamente se volvió viral: Kendall Waston abrazando a uno de sus hijos sobre la cancha del Estadio Nacional, en una escena que terminó de romper el corazón de miles de aficionados.

