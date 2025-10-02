“Había cerrado un ciclo”: Celso Borges no se guardó nada y cuenta la verdad sobre su regreso a La Sele

Costa Rica atraviesa un momento decisivo en la eliminatoria rumbo al Mundial. El empate en Nicaragua y el 3-3 frente a Haití en el Estadio Nacional encendieron las alarmas y llevaron a Miguel Herrera a recurrir a nombres de peso. Entre ellos, reapareció un histórico: Celso Borges.

El mediocampista de la Liga Deportiva Alajuelense se mostró emocionado tras volver a vestir la camiseta tricolor. En el Complejo Gol, donde habló con la prensa, dejó claro lo que significa para él este retorno.

¿Qué dijo Celso Borges sobre su regreso a la Selección de Costa Rica?

“Cuando ya era una posibilidad real volver a la Selección, uno abre ese baúl que tenía de buenos recuerdos y cuando uno se pone la camiseta vuelve todo ese montón de sentimientos. Estoy muy contento e ilusionado de estar acá nuevamente para aportar para que el grupo esté bien”, expresó con una sonrisa.

Borges admitió que su historia con la Tricolor ya parecía haber terminado, pero la llamada del Piojo cambió todo: “Yo ya había cerrado un ciclo y me dediqué a otras cosas que también las hago con muchas ganas, pero cuando uno ve una llamada como esta, pues esto es a lo que uno se dedica. La Selección lo hace muy feliz a uno, mucha ilusión, entonces me trae mucha felicidad”.

Consciente de su experiencia y liderazgo, Celso quiere ser ese puente para los jóvenes que enfrentan por primera vez este tipo de retos: “Todo lo que uno pueda ayudar a que el grupo esté mejor en todas las fases. Ya hubo un camino recorrido y se trata de transmitir esa información también a los que lo viven la primera vez. Se trata de que Costa Rica pueda sacar esto contra Honduras”.

El volante de 36 años también habló sobre el objetivo máximo: un cuarto Mundial en su carrera: “Primero mi cabeza está en el partido con Honduras, yo creo que es el partido más importante en muchos años. La cabeza debe estar enfocada en eso primero, y luego ya podemos pensar en la posibilidad de otro Mundial. Claro que es bonito vivirlo, pero ahora mismo es Honduras”.