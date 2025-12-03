Jugó Mundiales con Costa Rica, ganó 10 títulos con Saprissa y lo quiere fichar Comunicaciones: “Un bombazo para Guatemala”

Comunicaciones vive un presente complicado y se dispone a cerrar un 2025 para el olvido. La urgencia golpeó las puertas de la institución, en medio de una crisis profunda. Para salir de la misma, tienen que dar correctamente todos sus pasos.

Los Cremas quedaron últimos en el Torneo Apertura 2025. Solamente lograron 20 puntos en 22 partidos disputados, por lo que no tuvieron posibilidad alguna de acceder a la siguiente ronda del campeonato. Un escándalo en Guatemala.

Por esta situación y todo el contexto, la cúpula dirigencial armó un plan que se destina a la reestructuración del club. Algunos nombres quedarán fuera de la plantilla, otros suenan en calidad de refuerzo. Uno de ellos es Kendall Waston.

Kendall Waston suena como refuerzo de Comunicaciones para 2026

Según la información publicada por Pizarra GT en el último video de su canal, Kendall Waston sería uno de los nombres que suena más fuerte para reforzar Comunicaciones de cara al 2026: “Un bombazo para Guatemala”, afirmó.

Waston tiene 37 años y llegaría para aportar toda su experiencia. Este defensa central diestro, valorado por su fuerte juego aéreo, juega en Saprissa. Para esta temporada, disputó 14 de 17 partidos posibles, en los que marcó dos goles.

Consiguió 10 títulos en su carrera con El Monstruo Morado además de uno en Canadá durante su paso por Vancouver Whitecaps FC. Desde 2013 es jugador de la Selección Mayor de Costa Rica, tiempo en el que disputó 78 encuentros y marcó 10 goles. En 2018 y 2022 participó de las Copas del Mundo.