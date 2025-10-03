Kendall Waston fue uno de los grandes ausentes en el microciclo de la Selección de Costa Rica. Mucho tiempo se habló del regreso del zaguero central a La Sele, pero no fue convocado para estos entrenamientos y tampoco estaría para la lista definitiva por las Eliminatorias.

El hombre del Deportivo Saprissa es uno de los históricos que podía volver como sí lo hizo Celso Borges. Miguel Herrera, cuestionado por la falta de Waston en la lista del microciclo, llamó la atención al dar una respuesta que nadie se imaginaba escuchar.

En entrevista con el periodista Yashin Quesada, el Piojo Herrera descartó prácticamente la no convocatoria de Kendall. No sólo eso, sino que dejó una frase que celebran en la Liga Deportiva Alajuelense por involucrar a Alexis Gamboa, quien sí fue llamado por el mexicano.

El Piojo Herrera pone a Alexis Gamboa por encima de Kendall Waston

“Tengo tres centrales de gran tamaño. Si hablan de tipos que van de arriba, ya lo demostró Gamboa que va muy bien. No sólo conmigo, con la Liga es un tipo que defiende bien. Precisamente Kendall no cabecea cuando está Gamboa“, sentenció el Piojo sobre la supremacía de Gamboa sobre Waston según su criterio.

Además, enumeró a los defensores centrales que hoy están por encima de Kendall Waston en la consideración del técnico: “Tengo a Juan Pablo Vargas que mide 1,96, a Mitchell que mide 1,90, a un Calvo que mide 1,88, a Cascante que mide 1,90. Esa parte no me preocupa“.

Con esta declaración, el Piojo Herrera deja en claro que la estatura de Kendall Waston no es un aspecto que lo haría convocable. Tiene otros nombres por encima, por lo que el defensor del Saprissa deberá seguir esperando por su regreso a La Sele.