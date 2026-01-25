Jugará en Costa Rica: el anuncio de un campeón del mundo que sacude a un grande del fútbol tico

Bajo la conducción de Amarini Villatoro, el Club Sport Cartaginés comenzó con todo el Torneo Clausura 2026. Los brumosos avanzan con paso perfecto en las tres jornadas disputadas y comparten la cima del campeonato con el Club Sport Herediano, alimentando la ilusión en la Vieja Metrópoli.

Pero más allá del plano doméstico, en Cartago la expectativa pasa por el regreso a la Copa de Campeones de la Concacaf, el máximo torneo regional, al que el club no accedía desde hace 12 años.

ver también El Morera Soto lo silbó y Creichel Pérez alzó la voz: el mensaje que hace ruido en Alajuelense tras la victoria ante San Carlos

El sorteo, sin embargo, no fue benevolente: en la primera ronda los de Costa Rica deberán enfrentarse a los Vancouver Whitecaps, subcampeones de la MLS, en una serie que promete exigencia máxima.

Un rival pesado donde brilla una estrella mundial

El conjunto canadiense, valuado en 53 millones de euros según Transfermarkt, cuenta con varias figuras internacionales, pero su gran referente es Thomas Müller.

El delantero alemán de 36 años, ídolo del Bayern Munich y campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, fue uno de los goleadores de los Whitecaps en la MLS 2025, con 8 tantos en 12 partidos.

Thomas Müller es la gran figura de los Whitecaps (Instagram).

Publicidad

Publicidad

En Cartago, muchos aficionados dudaban: ¿Müller viajaría para disputar el partido de ida en el Estadio José Rafael Fello Meza, programado para el 19 de febrero, o se reservaría para la revancha del 25 de febrero en el BC Place, donde se definirá el boleto a los cuartos de final de la Concachampions?

Thomas Müller confirma que jugará en Costa Rica

Este domingo, mientras los Whitecaps avanzan con su pretemporada, Müller despejó todas las incógnitas con un mensaje en su cuenta oficial de Facebook que desató la locura en Cartago.

Publicidad

“Todo va según lo planeado para nosotros en el campo de entrenamiento en España. Unidades intensas en las mejores condiciones de entrenamiento junto con un gran espíritu de equipo y mucho buen humor”, comenzó escribiendo el atacante bávaro desde Andalucía, donde el equipo se prepara para afrontar un nuevo semestre.

Publicidad

Thomas Müller confirma que estará en el Fello Meza (Instagtram).

Publicidad

“La primera prueba de la temporada es el martes. Entonces cuenta… ⚽️ En tres semanas y media conoceremos a @cartaginescr, un club costarricense en la Copa de Campeones de la Concacaf en la primera ronda. Vamos, Whitecaps”, cerró Müller.

ver también El primer mensaje de Malcom Pilone como refuerzo de Machillo Ramírez en Alajuelense: “En mi corazón”

Con este anuncio, los brumosos ya saben que verán a un campeón del mundo en su propia casa, en una noche que promete quedar grabada en la historia del Fello Meza..

Publicidad