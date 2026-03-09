“No conoce mucho el medio”: Jefferson Brenes dice lo que pocos se animan del Bocha Batista con un contundente mensaje sobre La Sele

En medio del debate que siempre rodea a la Selección de Costa Rica, Jefferson Brenes alzó la voz y dejó una valoración sincera sobre la llegada del Bocha Batista como nuevo entrenador de La Sele.

Jefferson Brenes se refirió al proceso de observación y conocimiento del medio por parte del seleccionador, en unas declaraciones que rápidamente llamaron la atención.

Esto dijo Jefferson Brenes sobre el Bocha Batista en La Sele

Jefferson Brenes señaló que llegar a la Selección de Costa Rica es una aspiración natural para cualquier futbolista, pero dejó claro que la única forma real de ganarse una convocatoria es teniendo continuidad y buen rendimiento en la cancha.

“Es el sueño de todo jugador estar en la Selección Nacional, pero obviamente la única manera es jugando, por ahí él viene (Bocha) y no conoce mucho el medio“, comentó Jefferson Brenes en zona mixta tras la victoria ante Herediano.

Jefferson Brenes – Selección Costa Rica

Brenes consideró que Fernando Batista todavía está en un proceso de conocer mejor el fútbol nacional, por lo que ve positivo que visite estadios y observe no solo a los jugadores de clubes grandes, sino también a los de equipos pequeños, donde, según afirmó, también hay mucho talento que puede ser aprovechado.

“Entonces es bueno que visite estadios y siempre lo he dicho, no solo agarrar jugadores de los grandes, ya que en los pequeños hay buenos jugadores, pero es un proceso largo”, afirmó Brenes en zona mixta.

“También hay que aprovecharlo de la mejor manera. La única manera de esperar un llamado es estar jugando”, finalizó.

Datos claves

Brenes afirmó que Bocha Batista aún no conoce mucho el medio local , por lo que considera que sigue en una etapa de adaptación y observación del fútbol costarricense.

, por lo que considera que sigue en una etapa de adaptación y observación del fútbol costarricense. Señaló que la convocatoria a la Selección se gana jugando y rindiendo bien , dejando claro que el buen nivel en cancha debe ser la principal vía para recibir un llamado.

, dejando claro que el buen nivel en cancha debe ser la principal vía para recibir un llamado. Pidió que el seleccionador observe también a los clubes pequeños, ya que, según Brenes, no solo en los equipos grandes hay talento, sino que en otras instituciones también existen jugadores que pueden aportar a La Sele.