Jorge Álvarez les manda un mensaje contundente a Keyrol Figueroa y Dereck Moncada en medio de los pedidos para que jueguen en Honduras

Jorge Álvarez consideró que sería una gran noticia para Honduras que Keyrol Figueroa decida unirse a la selección absoluta para formar parte del nuevo proceso que ya comenzó el director deportivo Francis Hernández.

En una entrevista con Fútbol Centroamérica, Álvarez aseguró además de Keyrol Figueroa, también Dereck Moncada sería una pieza fundamental para el futuro de La H.

“Sería muy bueno para nosotros, así como Dereck Moncada que está haciendo grandes cosas. Todo lo que sea para ayudar a la selección, bienvenido siempre. Todo Honduras va a estar alegre si Keyrol Figueroa toma la decisión de venir”, dijo el mediocampista.

El sueño de jugar un Mundial

Por otro lado, Álvarez consideró que la elección del nuevo entrenador de Honduras debe ser definido por la Federación de Fútbol de Honduras en conjunto con el director deportivo.

“Uno de mis sueños es jugar en el exterior y un Mundial”, dijo el cerebro del centro del campo de Olimpia.

La actualidad de Keyrol Figueroa y Dereck

Keyrol Figueroa de 19 años de edad está destacando en el plantel Sub-21 del Liverpool anotando 11 goles y captando la atención de clubes europeos como el Porto que, según rumores mostró interés en el hijo de Maynor Figueroa.

Mientras Dereck Moncada decidió no renovar su contrato con Olimpia y marcharse al fútbol de Colombia al Internacional de Bogotá en el que ya anotó dos goles en dos partidos jugados.