“Esperaba otra cosa”: Keylor Navas se aleja de Pumas y en México revelan los motivos

El futuro de Keylor Navas en Pumas empieza a generar más dudas que certezas. Aunque el guardameta costarricense es titular indiscutible, figura del equipo y uno de los jugadores más queridos por la afición universitaria, su continuidad más allá de junio no está garantizada.

El contrato del tico finaliza a mitad de año y, hasta ahora, no se ha producido una reunión formal para renovar. En México ya se habla de un posible adiós y los motivos comienzan a salir a la luz.

Lo que no termina de convencer a Keylor

La periodista Adriana Maldonado, de ESPN, reveló detalles clave sobre la situación del arquero y dejó claro que el tema va más allá de lo económico.

Según Maldonado, Navas esperaba otra idea de juego y otra competitividad institucional cuando llegó a Pumas: “El esperaba otra cosa, tal vez otra idea de competencia de la que él vislumbraba”.

Renovación sobre la mesa

Desde Pumas planean acercarse al costarricense con una propuesta de renovación por un año, pero la decisión final quedará completamente en manos del arquero. De hecho, ya hay clubes del fútbol mexicano y del extranjero que han empezado a tantear su situación.

Un factor clave será el rendimiento colectivo del equipo. Pumas arrastra una sequía de 15 años sin títulos, un dato pesado para una institución considerada grande en México y que no pasa desapercibido para un futbolista acostumbrado a competir por todo.

Concachampions, otro punto decisivo

El desempeño internacional también pesará en la balanza. Pumas se alista para enfrentar a San Diego en la Concacaf Champions Cup, primero en Estados Unidos y luego en México. Hasta dónde llegue el club en ese torneo podría influir directamente en la decisión de Navas.