Herediano vs. Puntarenas: a qué hora y cómo ver el partido por la Fecha 5 del Clausura 2026 de Costa Rica

Club Sport Herediano vuelve al Estadio Carlos Alvarado con la misión de sostenerse en la parte alta del Clausura 2026. El equipo de José Giacone había arrancado con marcha perfecta, pero en la Fecha 4 se le cortó el impulso con una derrota ajustada ante Liberia, por lo que el duelo contra Puntarenas se presenta como una prueba clave para recuperar sensaciones.

Del otro lado aparece un Puntarenas que todavía no logra despegar: llega sin victorias, con empates que le han permitido sumar poco y con la necesidad de dar un golpe como visitante para no comprometerse temprano en la tabla de posiciones de Costa Rica. La presión está puesta en competir mejor fuera de casa y encontrar contundencia.

¿Cuándo juegan Herediano vs. Puntarenas por el Clausura 2026?

El partido se disputará este miércoles 28 de enero en el Estadio Carlos Alvarado a las 8.00 pm de Costa Rica.

¿Dónde ver EN VIVO Herediano vs. Puntarenas?

En Costa Rica, el partido entre Herediano y Puntarenas se podrá ver en FUTV.

Cómo llega Herediano

El Team llega con 9 puntos en 4 partidos (3G-0E-1P) y con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión tras la caída en Liberia.

Resultados de Herediano en el Clausura 2026

Sporting FC 0-2 Herediano (Fecha 1)

(Fecha 1) Herediano 2-0 Saprissa (Fecha 2)

(Fecha 2) Herediano 4-0 Guadalupe (Fecha 3)

(Fecha 3) Liberia 1-0 Herediano (Fecha 4)

Cómo llega Puntarenas

Puntarenas todavía no ganó en el torneo y suma 2 puntos en 4 juegos (0G-2E-2P), con un debe evidente: le cuesta convertir y sus partidos se le vuelven largos cuando no pega primero.

