Costa Rica

Mensaje político: Marcel Hernández se pronuncia desde Herediano y sacude las elecciones de Costa Rica

A cinco días de las elecciones generales en Costa Rica, Marcel Hernández sorprende a Herediano con un mensaje orientado al ámbito politico.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Marcel Hernández hace un llamado a Costa Rica.
© Herediano / Instagram.Marcel Hernández hace un llamado a Costa Rica.

En Costa Rica, el tema del momento son las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo 1 de febrero, cuando el pueblo tico elegirá mediante sufragio a un nuevo presidente, dos vicepresidentes y a los 57 integrantes de la Asamblea Legislativa.

En la antesala de los comicios, una de las principales preocupaciones es reducir el nivel de abstencionismo, discusión que ya traspasó el ámbito político y comenzó a permear también al mundo del fútbol.



En ese contexto, este martes el Club Sport Herediano sorprendió a sus aficionados al compartir en sus canales oficiales una campaña enfocada en promover el deber cívico.

Marcel Hernández y un llamado al pueblo tico

En el video difundido por el Team, se puede ver al goleador cubano Marcel Hernández conversando en el camerino con su compañero Aarón Murillo. “Cubita, mi amada Cuba… ¿Sabes, Muri? Después de tantos años en Cuba, nosotros nunca hemos tenido el privilegio de votar. ¿Tú vas a votar?”, le dice Marcel al volante.



Por lo que me dices, Marcel, con mayor motivación este 1 de febrero voy a ir a votar”, contesta Murillo. Tras este breve intercambio, en la pantalla aparece el mensaje “Nuestro privilegio, tiempo de votar”, slogan con el que Herediano lanzó esta campaña a cinco día de las elecciones.

Información útil para el 1 de febrero

De acuerdo con datos oficiales, 3.731.788 ciudadanos costarricenses integran el padrón electoral final y definitivo, y estarán habilitados para elegir presidente, vicepresidentes y diputados en las Elecciones 2026.



Si aún no sabés dónde votar el próximo 1 de febrero, el Tribunal Supremo de Elecciones puso a disposición en su sitio web una herramienta para consultar el centro de votación, la junta receptora de votos (mesa) y el número de elector correspondiente.

