Su padre salió campeón con Alajuelense, pero él decidió jugar en Saprissa y ahora es la gran joya de Tibás

El Deportivo Saprissa volvió a mirar hacia sus divisiones menores y encontró una nueva ilusión. Lo llamativo es que se trata de un futbolista que tiene un padre campeón con la Liga Deportiva Alajuelense.

¿Quién es la joya de Saprissa que es hijo de un campeón de Alajuelense?

Se trata de Derek Woodly, joven extremo que debutó oficialmente con el primer equipo morado el pasado 17 de enero, en el clásico ante el Club Sport Herediano, y que ya empieza a generar comentarios positivos dentro y fuera de Tibás.

El apellido Woodly no es ajeno al fútbol costarricense. Su padre, Johnny Woodly, tuvo una reconocida carrera como futbolista profesional y fue campeón con Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, Derek tomó su propio camino y eligió vestir la camiseta morada, una decisión que hoy comienza a rendir frutos.

Johnny, en declaraciones a Grupo Extra, no ocultó el orgullo por el estreno de su hijo en la Primera División y destacó las condiciones que lo llevaron a cumplir ese primer gran sueño.

“Deportivamente, tiene un biotipo interesante, marca la diferencia en el uno contra uno, es rápido, potente, maneja bien ambos perfiles y es un jugador para selección e internacional”, comentó el exjugador.

Johnny y Derek Woodly, Alajuelense y Saprissa.

Pese a su pasado ligado a Alajuelense, Johnny fue claro al señalar que nunca condicionó a sus hijos por colores o rivalidades históricas. Así fue como terminó jugando Derek en Saprissa.

“Siempre fui profesional, no tenía colores. La Liga Deportiva Alajuelense y su afición me dieron un trato increíble, siempre los querré bien. Mis hijos están en Saprissa, así que los apoyo ahí. Si cambian de equipo, los apoyaré donde estén”, aseguró.

El debut de Derek en el estadio Carlos Alvarado, ante los florenses, fue un momento cargado de emociones para toda la familia Woodly, una escena que quedará marcada para siempre.

“Fue una alegría enorme para la familia. Derek sueña con debutar en Primera desde los 9 o 10 años. Me puso la piel de gallina; para su mamá fue un momento de lágrimas. Le he dicho que llegar es fácil, mantenerse es difícil. Él sabe que ahora el trabajo es más intenso”, relató Johnny.