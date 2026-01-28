Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Su padre salió campeón con Alajuelense, pero él decidió jugar en Saprissa y ahora es la gran joya de Tibás

Pese a que su padre tuvo un gran pase por Alajuelense, él eligió Saprissa y es una de las grandes joyas moradas.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Joya del Saprissa es hijo de un campeón con Alajuelense.
Joya del Saprissa es hijo de un campeón con Alajuelense.

El Deportivo Saprissa volvió a mirar hacia sus divisiones menores y encontró una nueva ilusión. Lo llamativo es que se trata de un futbolista que tiene un padre campeón con la Liga Deportiva Alajuelense.

¿Quién es la joya de Saprissa que es hijo de un campeón de Alajuelense?

Se trata de Derek Woodly, joven extremo que debutó oficialmente con el primer equipo morado el pasado 17 de enero, en el clásico ante el Club Sport Herediano, y que ya empieza a generar comentarios positivos dentro y fuera de Tibás.

El apellido Woodly no es ajeno al fútbol costarricense. Su padre, Johnny Woodly, tuvo una reconocida carrera como futbolista profesional y fue campeón con Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, Derek tomó su propio camino y eligió vestir la camiseta morada, una decisión que hoy comienza a rendir frutos.

Johnny, en declaraciones a Grupo Extra, no ocultó el orgullo por el estreno de su hijo en la Primera División y destacó las condiciones que lo llevaron a cumplir ese primer gran sueño.

“Deportivamente, tiene un biotipo interesante, marca la diferencia en el uno contra uno, es rápido, potente, maneja bien ambos perfiles y es un jugador para selección e internacional, comentó el exjugador.

Johnny y Derek Woodly, Alajuelense y Saprissa.

Johnny y Derek Woodly, Alajuelense y Saprissa.

Publicidad

Pese a su pasado ligado a Alajuelense, Johnny fue claro al señalar que nunca condicionó a sus hijos por colores o rivalidades históricas. Así fue como terminó jugando Derek en Saprissa.

Siempre fui profesional, no tenía colores. La Liga Deportiva Alajuelense y su afición me dieron un trato increíble, siempre los querré bien. Mis hijos están en Saprissa, así que los apoyo ahí. Si cambian de equipo, los apoyaré donde estén”, aseguró.

Publicidad
Mientras Ángel Zaldívar gana 25 mil dólares por mes, éste es el monto real que Alajuelense pagó por Malcom Pilone

ver también

Mientras Ángel Zaldívar gana 25 mil dólares por mes, éste es el monto real que Alajuelense pagó por Malcom Pilone

El debut de Derek en el estadio Carlos Alvarado, ante los florenses, fue un momento cargado de emociones para toda la familia Woodly, una escena que quedará marcada para siempre.

“Fue una alegría enorme para la familia. Derek sueña con debutar en Primera desde los 9 o 10 años. Me puso la piel de gallina; para su mamá fue un momento de lágrimas. Le he dicho que llegar es fácil, mantenerse es difícil. Él sabe que ahora el trabajo es más intenso”, relató Johnny.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Director de Unafut quiere hacer un cambio que pone a Saprissa, LDA y Herediano bajo amenaza
Costa Rica

Director de Unafut quiere hacer un cambio que pone a Saprissa, LDA y Herediano bajo amenaza

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica
Costa Rica

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica

Fue campeón con Alajuelense y ahora está amenazando el récord de un ex Saprissa
Costa Rica

Fue campeón con Alajuelense y ahora está amenazando el récord de un ex Saprissa

“Acuerdo total”: Olimpia se olvida de José Mario Pinto y concreta un nuevo fichaje que firma por estos años
Honduras

“Acuerdo total”: Olimpia se olvida de José Mario Pinto y concreta un nuevo fichaje que firma por estos años

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo