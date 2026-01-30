La Selección de El Salvador podría sumar a un nuevo legionario en Europa si se terminan confirmando los rumores. Uno de los pocos que se luce en el Viejo Continente es Brayan Gil, que se destaca en Rusia siendo uno de los máximos goleadores de la liga.

Ahora, el que puede asentarse en el mismo continente es una de las grandes figuras que tiene Firpo. Se trata de Nelson Díaz, extremo derecho que aún no hizo su estreno por La Selecta Mayor, por lo que Bolillo Gómez estará atento a este movimiento.

Nelson Díaz podría continuar su carrera en Europa

Según la información del periodista Roberto Bundio, el futbolista cuscatleco tendría varias ofertas para dejar la Liga Mayor. Uno de los destinos podría ser Francia, aunque también hay noticias desde Asia, precisamente en Arabia Saudita y Qatar.

Estos tres destinos podrían ser el nuevo lugar de Nelson Díaz. Actualmente es titular indiscutido en el equipo que conduce Marvin Solano, quien pide lugar para el extremo en La Selecta del Bolillo Gómez. Hasta ahora ha sido parte de la Sub-20, ya que tiene 19 años.

“Yo sé que el entrenador tiene jugadores buenos en ese puesto, pero Chicharito va creciendo. Creo que tiene el nivel y debe estar en selección nacional. La selección de El Salvador tiene un gran entrenador”, expresó el DT de Firpo en diálogo con El Gráfico sobre Díaz.

Cabe destacar que Nelson Díaz fue una de las grandes figuras en el equipo de Firpo campeón del Apertura 2025. Disputó los 120 minutos de la final de vuelta contra Alianza. rival al que le marcó la semana pasada en el Torneo Clausura 2026.