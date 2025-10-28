Jafet Soto no se detiene: Herediano sorprende con una nueva incorporación tras fichar a las joyas de Saprissa

El Club Sport Herediano está dando de qué hablar entre los aficionados del fútbol costarricense tras concretar el fichaje inesperado de los hermanos Emmanuel y Gabriel Sibaja, dos jóvenes talentos de 16 años que pertenecían al semillero del Deportivo Saprissa, pero que decidieron cambiarse de bando luego de recibir una oferta desde la institución florense que convenció a sus familias.

Este martes, el gerente deportivo del club, Gustavo Pérez, brindó declaraciones sobre este movimiento que sorprendió al fútbol nacional, pero también confirmó otra importante noticia.

“Hemos firmado”: un nuevo movimiento en el Team

Se trata de la incorporación de los Pitbulls de Santa Bárbara, club de la segunda división de Costa Rica, como equipo satélite del Team, donde podrán jugar sus promesas para ganar roce profesional sin tener que salir del equipo.

“Hemos firmado un convenio con el equipo de Pitbulls FC, de la segunda división. Con esta normativa que viene, llamada carnet dorado, vamos a tener el beneficio de poder utilizar algunos de nuestros jugadores jóvenes en la Liga de Ascenso, es un tema bastante productivo en la maduración de los jugadores”, explicó el dirigente rojiamarillo en declaraciones para el club.

Gustavo Pérez confirmó el convenio entre Herediano y Pitbulls (CS Herediano).

Además, anunció que cinco jugadores que ya han tenido experiencia en el primer equipo bajo las órdenes de Jafet Soto tendrán la posibilidad de sumar minutos bajo este acuerdo. Los juveniles inscriptos podrían “participar en la categoría menor, en la segunda división y también en la primera división“.

¿Qué juveniles florenses podrían jugar con Pitbulls?

“Tienen que ser jugadores menores de 20 años“, aclaró el jerarca herediano. Y complementó: “Estamos pensando en cinco jugadores que ya han jugado en primera división también para que puedan seguir sumando ese rodaje de experiencia”.

Los Pitbulls de Santa Bárbara (Pitbulls FC).

Algunas de las promesas de Herediano que podrían tener la posibilidad de sumar minutos en Pitbulls FC son el defensor Keymar McLean, de 19 años, el guardameta Emmanuel Garita, de 19, y el mediocampista Alejandro Martínez, de 20 años.