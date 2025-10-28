Robo a Saprissa: Erick Lonnis revela la verdad sobre las joyas que se marcharon a Herediano y no perdona a Jafet Soto

El lunes, el Club Sport Herediano confirmó una noticia que paralizó a los fanáticos del Deportivo Saprissa. Cuando nadie se lo esperaba, los florenses anunciaron la incorporación de dos promesas de la cantera morada: Gabriel y Emmanuel Sibaja, ambos seleccionados nacionales en la categoría Sub-17 de Costa Rica.

“Los hermanos Gabriel y Emmanuel Sibaja son nuevos refuerzos de nuestra institución. Los jóvenes futbolistas se integran al Club Sport Herediano con el propósito de aportar su talento y proyección como promesas del fútbol nacional”, comunicó oficialmente el Team. Los gemelos, de apenas 16 años, ahora vestirán de rojiamarillo tras dejar el semillero morado en plena formación.

Este martes, el director del Comité Técnico del Saprissa, Erick Lonnis, habló públicamente sobre el caso. En conferencia de prensa, el histórico ex arquero reconoció que el club intentó retener a los juveniles, pero que sus familias no aceptaron la oferta presentada.

“No todos aceptan las propuestas que hacemos”

“El caso con estos dos muchachos es muy sencillo: como ha pasado durante toda la historia del Deportivo Saprissa, nosotros les hicimos una propuesta para mejorarles su situación en el club, no la aceptaron y entendemos la posición”, explicó Lonnis.

“Creo que hemos formado buenos jugadores, son muy buenos jugadores los muchachos, son educados y nosotros nos damos por satisfechos con eso. No todos aceptan las propuestas que hacemos y es algo totalmente normal, ha pasado durante toda la historia de las divisiones menores“, completó, intentando calmar las aguas embravecidas de Tibás.

Erick Lonnis no se olvida de Jafet Soto

Pero además, el jerarca morado no dejó pasar la oportunidad de apuntar con ironía hacia Jafet Soto, presidente de Herediano, con quien mantiene una relación tensa desde hace años.

“La fuga de talento es imposible de evitar, porque en el primer equipo son 30 y en divisiones menores son cientos de jugadores. No hay campo para todos. Hasta el presidente de Heredia jugó en Saprissa, ¿no sabían? Sí, hay foto”, lanzó Lonnis entre risas, recordando el pasado morado del caudillo del Team.

Más allá de este dardo, el directivo fue categórico al explicar que el club no está dispuesto a romper su estructura salarial en categorías formativas solo para competir con otras instituciones.

“Como formadores, no podemos pagarle cifras que desde nuestro punto de vista no son razonables a un muchacho de 14, 15 o 16 años. No porque no se lo merezca, sino porque no les hace bien. En nuestra experiencia, pagar sumas que no corresponden al rendimiento del jugador puede terminar haciéndole daño. Tenemos que mantener un equilibrio”, argumentó Erick Lonnis.