Una larga lista de jugadores de la Liga Deportiva Alajuelense fueron campeones nacionales y también internacionales. Además, muchos de ellos fueron parte de una Copa del Mundo con la Selección de Costa Rica, aunque no fue el caso de un exfutbolista que se dedica al negocio del café.

Estamos hablando de Alexander Madrigal, quien decidió finalizar su carrera en 2009 cuando vestía la camiseta de Cobán Imperial en Guatemala. El exdefensa tico inició su carrera en Cartaginés, donde fue parte del histórico título de la Copa de Campeones Concacaf en 1994.

Madrigal abajo a la derecha en su paso por la Liga.

Luego, pasó a Alajuelense. Allí fue campeón también hasta emigrar a México en 1998. En el país azteca, tuvo un gran rendimiento. “Me gustó mucho porque tuve la oportunidad de hacerle goles a Chivas, al América, al Puebla y jugábamos contra Reynaldo Parks que estaba en Tecos y Jafet Soto que estaba en Pachuca”, dijo en una entrevista con La Teja.

Tan bueno fue su nivel que lo nombraron el mejor defensor del campeonato y fue citado para la Selección de Costa Rica. Para su mala fortuna, Alexandre Guimaraes decidió que no juegue el Mundial de Corea-Japón 2002, algo que soñaba Madrigal.

Madrigal en la actualidad. Foto: José Cordero

“En la eliminatoria soñaba con ese mundial, que al final no se dio por Guima, porque él era quien decidía la lista”, aseguró el que ahora se dedica a ser caficultor en Dota. Sin embargo, confesó que no le guarda rencor a Guimaraes: “No porque Dios me premió quedándome en México y eso me dio mucha fuerza, a veces las cosas no pasan pero Dios lo premia a uno“.

Este viernes, estuvo de invitado en Futv en el programa A Fondo Con. Alexander contó su negocio actual y que lo llevó a ser caficultor tras alejarse del fútbol profesional.

“La vida continúa. Soy caficultor, tengo café de altura en Dota. Soy la cuarta generación después de mi bisabuelo, abuelo, papá. Me apasionó, la pasión después del fútbol era el café. Me vi involucrado al fallecer mi papá. Me tuve que hacer cargo. Me tiene muy ocupado y muy contento“, expresó el ex Alajuelense.