“Ya confirmé”: Olimpia tiene su primer refuerzo para el Clausura 2026 y la Copa de Campeones de Concacaf

Olimpia ha recibido una noticia luego de finalizar las vueltas regulares del Apertura 2025. Ahora toca la fase de triangular y final para definir al nuevo monarca de la Liga Nacional de Honduras.

El León siempre tiene en el radar a los mejores del torneo y uno de ellos fue José Raúl García, de 21 años de edad, quien ha confirmado que regresa para el 2026.

ver también Ya es oficial: Olimpia y Motagua reciben la noticia que tanto estaban esperando en Honduras

García finalizó su préstamo con los Lobos de la UPNFM y se unirá a Olimpia. El volante espera que por fin se le dé la oportunidad.

José Raúl García confirma que regresa Olimpia

“Teníamos claro el objetivo… no se dio, pero hay que levantar cabeza. Esto no termina aquí”, comenzó diciendo luego de quedar eliminados con Lobos del torneo.

“Mi mente estaba en clasificar con Lobos. No se logró. Ya confirmé mi regreso al Olimpia y voy con todo para lo que viene”, aseguró.

Y se despidió: “Gracias a Lobos y su gente. Ahora vuelvo a casa para entregarme por esos colores.”

ver también Marathón toma decisión con Nicolás Messiniti y esto pasará con el goleador en la Liga Nacional de Honduras

García jugó 16 partidos en el Apertura 2025 con UPNFM y marcó cinco goles, siendo uno de los más destacados. Llega para reforzar la medular con la que Olimpia ha tenido problemas con Jamir Maladonado con lesión y la falta de confianza que hay en Marcos Montiel y Agustín Mulet.

Publicidad