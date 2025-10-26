El arma secreta de Jafet Soto: Herediano suma el refuerzo que nadie tenía en los planes para mantener viva la ilusión del tricampeonato

El Club Sport Herediano no llegaba al duelo del sábado ante el Club Sport Cartaginés únicamente comprometido en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025, donde una derrota hubiera significado prácticamente la sentencia final al sueño del tricampeonato nacional.

El Team también tenía un grave problema en otra clasificación que Jafet Soto no puede descuidar si quiere mantener viva la ilusión de llegar a la fase final: la tabla de minutos Sub-21 de la Unafut.

Herediano con la soga al cuello

Hasta antes de enfrentar a los brumosos, los florenses eran el tercer equipo con menos registros juveniles en todo el campeonato, habiendo utilizado apenas a tres futbolistas Sub-21 y acumulando 789 minutos, muy lejos de los 1200 requeridos para evitar sanciones que podrían incluir la deducción de puntos por parte del Tribunal Disciplinario.

La tabla de minutos Sub-21 antes de la fecha 14 (Unafut).

Pero Herediano empezó a moverse a tiempo para evitar lo que podría transformarse en una catástrofe. En la victoria 2-1 ante Cartaginés, Jafet Soto le dio la oportunidad al extremo Alejandro Martínez de hacer su debut absoluto defendiendo la camiseta rojiamarilla.

Alejandro Martínez, el as bajo la manga de Jafet

El juvenil, de 20 años, perfil zurdo y 1,74 metros de altura, puede desempeñarse tanto como mediocampista ofensivo como extremo. Llegó a Heredia en julio de este año con un contrato por dos temporadas, y cuenta con experiencia en la segunda división, donde acumuló más de 30 partidos con Antioquia.

Alejandro Martínez debutó como florense (CS Herediano).

La apuesta le salió redonda al técnico-presidente. Con los minutos Sub-21 aportados por Martínez en el triunfo ante los de la Vieja Metrópoli, Herediano alcanzó la barrera de los 866′.

¿Cuántos minutos Sub-21 le quedan por cumplir a Herediano?

Como todavía quedan más de 300′ pendientes a falta de cuatro jornadas (un promedio de 84 minutos juveniles por partido), todo apunta a que el volante oriundo de Heredia se convertirá en una pieza habitual del esquema rojiamarillo en este cierre de temporada.

En medio de la ilusión por alcanzar el milagro de clasificar a la fase final, el tema de los minutos Sub-21 es una carrera paralela que Herediano no puede descuidar.

Si hoy el Team (16 puntos) perdiera tres puntos por incumplimiento, quedaría apenas a uno de AD San Carlos (12 puntos), equipo que actualmente ocupa la zona de descenso a la segunda división.