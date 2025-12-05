Este domingo, se definirá al último clasificado a las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica. La Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa y Cartaginés ya están en la fase final. Resta saber quién será el cuarto que se meta en la eliminatoria.

El Club Sport Herediano todavía se mantiene con vida. En los últimos encuentros sacó buenos resultados, pero aún paga el mal rendimiento que tuvo en la primera rueda del campeonato.

Para clasificar a las semifinales, el equipo de Jafet Soto necesita de dos resultados. Debe ganarle a Pérez Zeledón en condición de visitante y, al mismo tiempo, Cartaginés tiene que vencer a Liberia como local. De darse estos dos finales, el Team estará entre los cuatro mejores.

Los antecedentes entre Liberia y Cartaginés que perjudican a Herediano

Sin embargo, la Unafut recordó los últimos enfrentamientos entre Cartago y Liberia, y estos no le sonríen a Heredia. “Cartaginés tratará de cambiar su historia en el Fello Meza, de los últimos 3 juegos ante los pamperos cuentan con dos derrotas y una victoria para los blanquiazules“, contó la Unión de Clubes en su sitio oficial.

Además, en el último antecedente entre sí, Liberia resultó el ganador. Fue por 1-0 en este Apertura 2025 con un gol de penal de Gabriel Leiva en el último minuto de descuento. Un dato a tener en cuenta es que a los pamperos le sirven dos resultados de los tres posibles, por lo que Herediano tiene un 67% de posibilidades de quedar eliminado.

Sobre el historial reciente entre Herediano y Pérez Zeledón, la estadística le juega a favor al Team según la Unafut: “Jafet Soto cuenta con dos victorias al hilo visitando el Valle de El General contra los sureños“.

