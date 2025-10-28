Llueve sobre mojado: Jafet Soto observa otro problema que complica a Herediano en el objetivo de meterse a semifinales

Para Jafet Soto, el panorama en Herediano se complica aún más en el tramo decisivo del torneo. Aunque el “Team” está todavía en la pelea por ese cuarto puesto de semifinales, el cierre de fase regular luce como un nuevo dolor de cabeza para el técnico.
La irregularidad reciente, que se refleja en resultados y la tabla de clasificación, ha encendido las alarmas en un club acostumbrado a competir por lo más alto. El tricampeonato se ve cada vez más lejos y ahora con un nuevo panorama oscuro.
Otro problema para Jafet Soto
Además de la posición en la tabla, el otro gran problema para Jafet Soto es que, en los papeles, Puntarenas tiene un cierre de campeonato mucho más sencillo que Herediano.
Mientras el “Team” debe enfrentar rivales de mayor peso y en escenarios más exigentes, el cuadro porteño se topará con equipos que, al menos en teoría, son más accesibles y no atraviesan su mejor momento.
Esa ventaja en el calendario convierte cada partido de Herediano aún más en una final adelantada, aumentando la presión sobre Soto justo cuando menos margen tiene para equivocarse.
Los partidos que le quedan a Herediano en el Torneo Apertura
Sporting San José vs. Herediano
Saprissa vs. Herediano
Herediano vs. San Carlos
Pérez Zeledón vs. Herediano
Los partidos que le quedan a Puntarenas en el Torneo Apertura
Puntarenas vs. Pérez Zeledón
San Carlos vs. Puntarenas
Puntarenas vs. Sporting San José
Puntarenas vs. Guadalupe