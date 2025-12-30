“No se da cuenta”: Hernán Medford destroza a Osael Maroto y se anima a decir lo que todos callan sobre La Sele

La Selección de Costa Rica sigue envuelta en debate tras el fracaso en el último proceso mundialista, y una de las voces que decidió no callar fue la de Hernán Medford. Fiel a su estilo frontal, el exentrenador y referente del fútbol nacional apuntó directamente contra Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, y cuestionó con dureza el rumbo que ha tomado la Federación en la elección de entrenadores.

Medford fue contundente al asegurar que el principal problema de La Sele pasa por la falta de confianza en el talento nacional. En el programa Sensación Deportiva, el técnico no dudó en señalar que la dirigencia sigue apostando por fórmulas que ya demostraron no funcionar.

¿Qué dijo Hernán Medford sobre Osael Maroto?

“Lamentablemente, la Federación no lo ha hecho bien. El señor Osael Maroto tiene buenas ideas, pero no le han salido. Sigue pensando que los extranjeros son mejores que nosotros y eso es triste”, disparó el Pelícano, sin rodeos.

“Me da tristeza que alguien como él no aprecie lo que hay en Costa Rica. Pero nuestro presidente confía más en los extranjeros y no se da cuenta de que esos extranjeros lo llevaron al fracaso total. Los ticos hemos hecho cosas buenas para este país y eso sí se lo recrimino a Osael”, sentenció Hernán Medford.

Las palabras de Medford resonaron con fuerza entre aficionados y analistas, ya que puso sobre la mesa una discusión que muchos evitan: el rol de los entrenadores nacionales en la reconstrucción de La Sele. Mientras la Federación evalúa su próximo paso y define el rumbo del proyecto deportivo, las críticas del Pelícano reflejan un sentimiento que crece en el entorno del fútbol costarricense.

Por ahora, Osael Maroto no ha respondido a estos señalamientos, pero el debate está abierto. Y Medford, una vez más, se animó a decir en voz alta lo que, según él, muchos prefieren callar.