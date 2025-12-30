Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“No se da cuenta”: Hernán Medford destroza a Osael Maroto y se anima a decir lo que todos callan sobre La Sele

Luego del fracaso de la Selección de Costa Rica en las Eliminatorias, Hernán Medford decidió criticar directamente a Osael Maroto.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Hernán Medford no perdonó a Osael Maroto.
Hernán Medford no perdonó a Osael Maroto.

La Selección de Costa Rica sigue envuelta en debate tras el fracaso en el último proceso mundialista, y una de las voces que decidió no callar fue la de Hernán Medford. Fiel a su estilo frontal, el exentrenador y referente del fútbol nacional apuntó directamente contra Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, y cuestionó con dureza el rumbo que ha tomado la Federación en la elección de entrenadores.

Medford fue contundente al asegurar que el principal problema de La Sele pasa por la falta de confianza en el talento nacional. En el programa Sensación Deportiva, el técnico no dudó en señalar que la dirigencia sigue apostando por fórmulas que ya demostraron no funcionar.

¿Qué dijo Hernán Medford sobre Osael Maroto?

“Lamentablemente, la Federación no lo ha hecho bien. El señor Osael Maroto tiene buenas ideas, pero no le han salido. Sigue pensando que los extranjeros son mejores que nosotros y eso es triste, disparó el Pelícano, sin rodeos.

Me da tristeza que alguien como él no aprecie lo que hay en Costa Rica. Pero nuestro presidente confía más en los extranjeros y no se da cuenta de que esos extranjeros lo llevaron al fracaso total. Los ticos hemos hecho cosas buenas para este país y eso sí se lo recrimino a Osael”, sentenció Hernán Medford.

Las palabras de Medford resonaron con fuerza entre aficionados y analistas, ya que puso sobre la mesa una discusión que muchos evitan: el rol de los entrenadores nacionales en la reconstrucción de La Sele. Mientras la Federación evalúa su próximo paso y define el rumbo del proyecto deportivo, las críticas del Pelícano reflejan un sentimiento que crece en el entorno del fútbol costarricense.

Publicidad
Cruce con Cristiano Ronaldo: Francisco Calvo impacta a Costa Rica con las imágenes que nadie esperaba ver

ver también

Cruce con Cristiano Ronaldo: Francisco Calvo impacta a Costa Rica con las imágenes que nadie esperaba ver

Por ahora, Osael Maroto no ha respondido a estos señalamientos, pero el debate está abierto. Y Medford, una vez más, se animó a decir en voz alta lo que, según él, muchos prefieren callar.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Osael Maroto recibe la denuncia que despierta sospechas
Costa Rica

Osael Maroto recibe la denuncia que despierta sospechas

Fedefútbol se movería en secreto para cerrar un polémico regreso
Costa Rica

Fedefútbol se movería en secreto para cerrar un polémico regreso

Noticia en Panamá pone a Thomas Christiansen en la órbita de Costa Rica
Concacaf

Noticia en Panamá pone a Thomas Christiansen en la órbita de Costa Rica

Jafet Soto está muy cerca de cerrar el fichaje más esperado
Costa Rica

Jafet Soto está muy cerca de cerrar el fichaje más esperado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo