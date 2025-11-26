“Suspensión”: Vladimir Quesada recibe la confirmación oficial que deja a Saprissa contra las cuerdas

El Deportivo Saprissa ya tiene asegurado su boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2025, pero el próximo domingo deberá encarar un duelo ante Municipal Liberia que puede marcar su posición final en la fase regular.

Tras la jornada 16, el Monstruo se mantiene en el segundo lugar con 30 puntos, escoltando a Liga Deportiva Alajuelense (34), mientras que Cartaginés aparece tercero con 27 y el propio Liberia, cuarto con 26, se ve obligado a puntuar en La Cueva para asegurar su presencia en la ronda final.

De cara al enfrentamiento con los Coyotes de José Saturnino Cardozo, el técnico morado Vladimir Quesada recibió una confirmación desde la cúpula del fútbol tico que condiciona por completo la preparación del duelo.

Suspensión y multa en Saprissa

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol, en concordancia con el reglamento de la Unafut, decretó que Saprissa no podrá contar con su futbolista más determinante en lo que va de la temporada.

“Sancionar al jugador Orlando Alexis Sinclair Hernández con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de apertura”, dictó el ente disciplinario, luego del empate 1-1 entre Saprissa y Herediano, donde el delantero fue amonestado.

Sinclair fue suspendido por acumulación de tarjetas (Saprissa).

La baja es durísima. Con 5 anotaciones, Sinclair es el máximo goleador de Saprissa y también el cuarto mayor anotador de todo el campeonato. Pero además, es el segundo máximo asistidor del certamen, con 4 pases gol, solo por detrás de su compañero Mariano Torres (6).

La ausencia del espigado atacante deja un hueco muy difícil de llenar, sobre todo porque las alternativas inmediatas, Gustavo Herrera y Ariel Rodríguez, no atraviesan su mejor momento: entre ambos acumulan apenas 3 goles en toda la temporada (2 de Ariel y 1 de ‘Tavitín’).

Otros morados que caminan por la cornisa

El Monstruo cuenta con tres jugadores más en la cuerda floja: Mariano Torres, Kendall Waston y Ariel Rodríguez registran cuatro amarillas en la página oficial de la Unafut.

Una amonestación ante Liberia dejaría a cualquiera de ellos fuera del último partido de la fase regular, cuando los tibaseños visiten a Sporting FC el próximo domingo 7 de diciembre.