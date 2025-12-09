Es tendencia:
“Ya le tocaron la puerta”: Fedefútbol se movería en secreto para cerrar un polémico regreso a Costa Rica tras el fracaso rumbo al Mundial 2026

Luego del fracaso enorme cometido en las Eliminatorias de Concacaf, desde la Fedefútbol estarían a favor de un sorpresivo regreso.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Fedefútbol tendría un enorme cambio.
© La NaciónFedefútbol tendría un enorme cambio.

La convulsión interna en la Federación Costarricense de Fútbol no se detiene desde que la Selección de Costa Rica quedó eliminada del Mundial 2026. Y ahora, en medio de cuestionamientos, divisiones y presiones por cambios profundos, surge un movimiento que podría reconfigurar por completo el futuro dirigencial del fútbol tico.

Según reveló Tigo Sports, un grupo de asambleístas ya trabaja silenciosamente en un plan para remover a Osael Maroto de la presidencia de la Fedefútbol. La sorpresa es quién sería el candidato que quieren de regreso.

¿Quién es el directivo que podría volver a la Federación de Costa Rica?

Se trata de Rodolfo Villalobos, expresidente federativo que trabaja actualmente en la FIFA. Es uno de los personajes más polémicos de los últimos años y podrían ir a buscarlos para que se vuelve a hacer cargo de la Federación.

“Algunos asambleístas están formando un movimiento para remover a Osael Maroto y ya le tocaron la puerta a Rodolfo Villalobos, dijo este martes la mesa de Tigo Sports, desatando un terremoto político en el balompié nacional.

El eventual regreso de Villalobos, quien salió en 2023 en medio de fuertes divisiones internas y críticas por su gestión, sería un giro inesperado. Más aún porque, según el mismo programa, varios de los dirigentes que ahora buscan convencerlo fueron exactamente los mismos que votaron para sacarlo hace apenas un año.

El movimiento contra Maroto ocurre en un momento de tensión máxima. La eliminación mundialista, la polémica contratación y sostenimiento de Ignacio Hierro, el fracaso del proyecto con Miguel Herrera y las fuertes denuncias de injerencias externas han debilitado su figura dentro del Comité Ejecutivo.

Sin embargo, remover a Maroto no es tan simple. Su mandato está protegido por reglamentos internos y requiere de un proceso formal que debe ser impulsado por una mayoría de la Asamblea.

