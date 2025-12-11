Es tendencia:
“No paran los favores”: Osael Maroto recibe desde Saprissa la denuncia que levanta sospechas en Costa Rica tras el fracaso de La Sele

En medio de la salida de Hierro y el Piojo Herrera, Osael Maroto fue señalado duramente por una figura del fútbol tico.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El presidente está en el ojo de la tormenta.
La Fedefútbol despidió a Ignacio Hierro este miércoles, después de una votación entre los integrantes. El mexicano dejó de ocupar su cargo de director deportivo de selecciones nacionales. Ahora, tendrán que buscar un reemplazante en el corto plazo.

En medio de esta decisión en conjunto de la Federación, Osael Maroto como presidente fue muy cuestionado por haber puesto en la Selección de Costa Rica tanto a Miguel Herrera como al propio Hierro, que acaba de ser despedido.

El que no tuvo piedad para acusar a Maroto de hacer favores es Gilberto Tuma Martínez, actual entrenador en las ligas menores del Deportivo Saprissa.

Hace cinco años que estoy acá (en el país) y aquí no paran los favores. Mientras en la Federación haya favores y un presidente que no conoce de fútbol, esto no va a cambiar. Si tengo un presidente que no sabe si la bola es redonda, cuadrada u ovalada, me asesoro y me traigo a una persona que sepa. Pero, a la par, tiene un amigo (Ignacio Hierro, recientemente despedido)”, denunció Tuma en el programa Cracks.

Tuma sigue en las ligas menores de Saprissa. Foto: La Nación

Y señaló puntualmente al presidente: “Cuando hay desorden, favores de convocatoria, de alineación, de acomodar a algunos jugadores, tener al amigo en algún puesto, las cosas terminan mal. La culpa de lo sucedido es de la dirigencia, del cuerpo técnico y del montón de favores que se han hecho para estar ahí. El primer culpable es Maroto; es la cabeza y fue quien trajo a Ignacio Hierro“.

La solución que propuso Tuma Martínez para que Costa Rica mejore

Gilberto Martínez, como solución a esta problemática, propuso lo siguiente: “Tenemos que buscar gente de fútbol que esté en la Federación y trabaje en pro del jugador y no en pro del bolsillo, ni de algunos sujetos que necesitan favores para caminar. Eso se debe cambiar“.

