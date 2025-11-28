Fuera de las semifinales: Alajuelense, Saprissa y Cartaginés reciben el aviso de Unafut que sacude el Apertura 2025

A dos fechas del cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2025, tres equipos ya pueden respirar con tranquilidad tras asegurar su boleto a las semifinales: Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés.

Aunque ninguno se juega demasiado en las jornadas 17 y 18, sí hay un detalle que amenaza con complicarles la vida justo en el tramo más determinante. Es que varias de sus figuras están al borde de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, y una amonestación extra podría dejarlos fuera de la semifinal de ida.

¿Quiénes podrían quedar fuera de las semifinales?

Del lado de la Liga, según el registro oficial de la Unafut, Rashir Parkins, Alexis Gamboa y Ronald Matarrita son los futbolistas que caminan por la cornisa. Y considerando que además los manudos disputarán este miércoles la final de vuelta de la Copa Centroamericana ante Xelajú, parece poco probable que Óscar “Machillo” Ramírez arriesgue a ninguno para el duelo del domingo ante Cartaginés. Aun así, podrían volver para la última fecha frente a San Carlos.

Alexis Gamboa camina por la cuerda floja (LDA).

En el caso del Saprissa, Mariano Torres, el capitán y cerebro del equipo, está a una amarilla de la suspensión, al igual que Kendall Waston y Ariel Rodríguez. Tres nombres pesados que Vladimir Quesada no puede permitirse perder de cara a la fase final.

Mariano Torres no puede recibir más amonestaciones (Saprissa).

Mientras tanto, en la Vieja Metrópolu, Andrés Carevic deberá administrar con cuidado a Everardo Rubio, Claudio Montero, Diego Mesén y Luis Flores, todos advertidos y al borde del castigo.

¿Qué harán los clasificados?

La gran pregunta ahora es qué estrategia adoptarán los tres equipos. ¿Pondrán a sus jugadores comprometidos en la fecha 17 para que cumplan una posible suspensión en la 18? ¿O apostarán a que lleguen limpios hasta el final de la primera fase, corriendo el riesgo de perderlos para la semifinal?