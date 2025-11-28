Junto a Barcelona y Real Madrid: Juan Carlos Rojas comparte la noticia que lleva a Saprissa a la élite internacional

Desde que anunció que a finales de 2025 pondrá punto final a su extenso ciclo como presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas ha adoptado un rol mucho más libre y activo en redes sociales.

Ya sin la obligación de medir cada palabra como máximo jerarca del club más influyente de Centroamérica, el presi morado se ha permitido opinar, responder y hasta presumir logros que inflan el orgullo tibaseño.

Saprissa se codea con gigantes

Este miércoles, Rojas compartió una noticia que complace a los morados: el medio especializado Fútbol Mundial publicó un ranking global de las aficiones más fieles e incondicionales, y la del Monstruo apareció en el “segundo rango”, un grupo reservado para hinchadas de peso histórico.

Allí están Atlético de Madrid, Independiente de Avellaneda, Nacional de Uruguay, Gremio, Santos y Besiktas, nada menos. Por encima, en la categoría “Apoyo increíble”, figuran gigantes como Manchester United, Inter de Milán y Arsenal. Y en las dos divisiones superiores, “VIP” y “TOP”, aparecen Boca Juniors, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Flamengo, Galatasaray, Peñarol, Palmeiras y otras potencias reconocidas a nivel global.

Además, según el ranking, la hinchada de Saprissa supera a sus pares de colosos como el Borussia Dortmund, Fluminense, Pumas, Napoli, Racing, Vélez, Sevilla, Atlético Mineiro, Manchester City, Chelsea, Bayern Munich, Lazio y Benfica.

La verdad que golpea a Alajuelense

A través de su cuenta personal de X (antes Twitter), Juan Carlos Rojas compartió el ranking acompañado de un mensaje directo al corazón de los morados: “Debería estar más alto el ranking de afición del glorioso Deportivo Saprissa… Pero siempre tuanis ver el respeto internacional que nos tienen. La marca costarricense más reconocida a nivel global, sin duda”.

El comentario también funciona como un recado para Liga Deportiva Alajuelense, el eterno rival del Monstruo. En un momento donde Rojas ya no se guarda nada, el dirigente aprovechó la ocasión para remarcar la distancia que separa a Saprissa respecto a su competidor histórico.