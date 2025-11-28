La FIFA lo confirma: figura de Alajuelense cumple su gran sueño mundialista

El 11 de febrero de 2021, el plantel femenino de Liga Deportiva Alajuelense recibió a una jugadora que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes pilares del nonacampeonato manudo.

Se trata de Kenia Rangel, mediocampista de 30 años y pieza clave del dominio rojinegro en el fútbol femenino costarricense. Pero en la reciente final del Torneo Apertura 2025, Rangel estuvo ausente por una razón que sorprendió a los manudos: fue convocada por la Selección de Panamá para disputar el Mundial Femenino de Fútbol Sala en Filipinas.

Debut durísimo y logro histórico

El histórico estreno de las canaleras en el escenario mundialista no podría haber sido más doloroso: una derrota por 17-0 ante la poderosa Italia. Luego, el equipo cayó 2-6 frente a Irán, y fue justamente en ese segundo partido donde la jugadora de Alajuelense escribió su nombre en la historia del deporte panameño.

Kenia Rangel hizo historia con Panamá en el fútbo sala (Instagram).

En el minuto 18, Rangel aprovechó un cabezazo de su compañera Gloria Sáenz y marcó el primer gol de Panamá en un Mundial Femenino de Fútbol Sala, un hito absoluto para su país.

El mensaje de la FIFA para Kenia Rangel

Su anotación puso el marcador 3-1 de manera parcial, en un juego que terminaría con triunfo amplio para Irán. La FIFA, a través de su página oficial de la Copa del Mundo en redes sociales, compartió un video del gol (incluido el baile del festejo) junto al mensaje: “Kenia Rangel, la primera goleadora de la selección panameña en la historia de la #FutsalWWC”.

Luego del partido, la emocionada capitana panameña expresó: “Anotar un primer gol para Panamá en un Mundial es un orgullo para mí y para todas las personas que saben lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Todo fue dedicado a mi mamá y a mis compañeras”.

“Este gol es una ventaja muy grande para lo que se viene. Creo que podemos estar nuevamente en un Mundial si seguimos trabajando y nos brindan las herramientas necesarias”, agregó Rangel. Antes del sorteo de la Copa del Mundo, la mediocampista rojinegra había confesado que su otro sueño era enfrentar a Brasil, otra potencia histórica en el futsal. Y ese deseo también se le cumplirá: Panamá enfrentará a la Verdeamarela este mismo sábado.