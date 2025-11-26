Es tendencia:
“Es duro”: Machillo Ramírez reconoce que tomará una fuerte decisión para Alajuelense en medio de la final de la Copa Centroamericana

Tras el empate contra Xelajú, Machillo Ramírez ya planea el encuentro contra Cartaginés y tomaría una drástica decisión.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Machillo Ramírez tomará una importante decisión. (Foto: LDA)
La Liga Deportiva Alajuelense salió del Morera Soto con un sabor agridulce tras el 1-1 ante Xelajú en la ida de la final de la Copa Centroamericana. El equipo mostró carácter y reacción, pero también dejó abierta una serie de dudas respecto al desgaste de su plantel, especialmente porque el calendario no da tregua.

Y fue el propio Óscar Ramírez quien reconoció que deberá tomar decisiones complicadas en los próximos días. El entrenador deberá darle prioridad a uno de los dos torneos que viene peleando al mando de la Liga.

El técnico rojinegro no ocultó que el equipo arrastra una carga física importante. Además de la exigente final regional, la Liga deberá enfrentar este domingo al Cartaginés en un duelo clave del Apertura 2025, antes de viajar a Guatemala para el partido que definirá al campeón centroamericano. Ese escenario hace inevitable una pregunta: ¿rotará o no el entrenador?

¿Qué decisión tomará Óscar Ramírez con el próximo partido de Alajuelense?

“Hay que ver cómo lidiamos con Cartaginés y tratar de llegar lo mejor allá. Es duro, hay jugadores que tienen tres partidos en fila”, admitió Ramírez en conferencia de prensa. Sus palabras encendieron las alarmas, pues varios futbolistas arrastran minutos acumulados tras regresar de la Selección Nacional y afrontar el golpe emocional de la eliminación mundialista.

El técnico de Alajuelense dejó claro que tendrá que balancear su responsabilidad en el torneo local con la prioridad absoluta que significa la final internacional. “Ahora pensar en el manejo de las cargas el próximo domingo ante Cartaginés”, agregó, dando a entender que podría dejar fuera a figuras importantes con el fin de que lleguen frescas al duelo decisivo en el Cementos Progreso.

"No es normal": Machillo Ramírez habló sin rodeos sobre los penales que erraron Joel Campbell y Celso Borges ante Xelajú

"No es normal": Machillo Ramírez habló sin rodeos sobre los penales que erraron Joel Campbell y Celso Borges ante Xelajú

Ramírez también destacó que, pese a las circunstancias, tiene un plan estructurado para enfrentar la complicada cancha sintética en Guatemala. “Dichosamente tenemos cuatro días para preparar el juego ante Cartago y lidiar con la cancha sintética del Cementos Progreso”, explicó.

Con dos frentes abiertos, un plantel exigido y una final que se decidirá a vida o muerte, Machillo Ramírez tendrá que tomar decisiones duras. El próximo domingo podría revelar ya parte de su estrategia, pero la verdadera prueba llegará en Guatemala, donde Alajuelense buscará una corona histórica.

