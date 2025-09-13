Mientras todos hablan de Fernán Faerron, en Herediano admiten la verdad sobre la renovación de Marcel Hernández: “No se puede tapar”

A lo largo de los últimos días, la enorme oleada de repercusiones que generó la abrupta salida del defensor Fernán Faerrón del Club Sport Herediano eclipsó la gran novela que mantiene en vilo a los aficionados rojiamarillos: las negociaciones por la renovación de Marcel Hernández.

El delantero cubano de 36 años, figura y goleador del cuadro florense, ya rechazó dos ofertas formales para extender su vínculo con el Team más allá de diciembre de 2025.

ver también “Es ilegal”: Fernán Faerron reaparece con una bomba sobre su salida de Herediano y vuelve al radar de un grande de Costa Rica

“Eso no se puede tapar”

Mientras crece la incertidumbre por el futuro de Marcel Hernández, Gustavo Pérez, gerente deportivo herediano, se refirió a los motivos que han complicado las conversaciones entre las partes.

Publicidad

Publicidad

“Son varias cláusulas, jugadores como Marcel, yo no digo la edad, sino los momentos y los tiempos, se van evaluando muchas cosas. Creo que ha dado buenos resultados en el club, eso no se puede tapar y sobre eso hemos ido”, señaló en entrevista con FUTV.

Marcel Hernández aún no ha llegado a un acuerdo con el Team (CS Herediano).

Publicidad

Pérez reconoció que la primera propuesta no convenció al goleador: “Se han hecho propuestas, quizás la primera no fue de su agrado”, admitió, y agregó que la segunda oferta fue mejorada, aunque tampoco alcanzó un acuerdo definitivo. “No ha sido un tema meramente económico, son puntitos en detalles en ese tipo de negociaciones, pero esperemos llegar a un buen puerto en todo esto”, aclaró Pérez.

Publicidad

Tranquilidad para el pueblo florense

El gerente deportivo trató de calmar la preocupación de la afición sobre la continuidad del atacante. “Estamos en la fase normal cuando hay una renovación de un jugador; hay una negociación que hemos ido llevando paso a paso. No nos hemos apresurado nosotros ni tampoco él, somos conscientes de que ambas partes están cómodas”, afirmó.

Publicidad

ver también Conflicto en puerta: Jafet Soto recibe un problema inesperado en Herediano que podría costarle millones

Finalmente, Pérez hizo hincapié en la buena relación que existe entre el club y el jugador: “Marcel está feliz en Herediano, está haciendo goles, siendo protagonista, jugando. Una cosa no condiciona la otra y sobre eso hemos ido. Marcel ya es un tipo maduro, la institución también se ha manejado en sus líneas y sobre eso hemos ido avanzando, y eso es importante”, concluyó.