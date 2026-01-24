“Fue contactado”: Manfred Ugalde recibe el llamado de un gigante de Sudamérica y esta sería su decisión

Manfred Ugalde es uno de los futbolistas costarricenses que mayor atención genera en cada mercado de fichajes a nivel internacional. Si bien en la presente ventana el legionario que milita en el Spartak de Moscú no fue vinculado con tantos equipos como en períodos anteriores (cuando estuvo en las carpetas de gigantes como Paris Saint-Germain, AS Monaco y Ajax),en los últimos días su nombre volvió a oírse en Sudamérica.

La información fue revelada por el brasileño Víctor Rocha, reconocido creador de contenido y aficionado del Flamengo, quien aseguró que el delantero de 23 años estuvo en el radar del club de cara a 2026.

“Fue contactado por clubes brasileños”

“Sobre Manfred Ugalde: fue contactado por clubes brasileños”, sentenció Rocha a través de X (ex Twitter), agregando en un comentario posterior que el Mengão era uno de los interesados para reforzar su ataque bajo la conducción de Felipe Luiz.

Manfred Ugalde reveló el problema que sufre. (Foto: La Nación)

La versión tomó aún más fuerza al coincidir con lo publicado por la página de análisis Cifut Brasil, que mencionó a Ugalde como uno de los fichajes recomendados para Flamengo. En ese sentido, el sitio añadió que el ex Deportivo Saprissa seguramente ya formaba parte de la lista de scouting de la directiva rojinegra.

¿Ugalde a Flamengo? La decisión del tico

Siempre de acuerdo con lo informado por Rocha, la intención del goleador del Spartak no sería cambiar de destino en el corto plazo. “Su deseo es permanecer en Europa”, afirmó el influencer, una postura que prácticamente descarta su llegada al fútbol sudamericano, al menos en este mercado.

Ugalde tiene contrato vigente con el conjunto moscovita hasta junio de 2028, y con la llegada de Juan Carlos Carcedo al banquillo se ilusiona con volver a ser la gran figura del equipo en este 2026. Pese al interés desde Brasil, todo indica que su futuro inmediato seguirá ligado al fútbol europeo.