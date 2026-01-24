Brilló en Saprissa, no tuvo lugar en la Selección de Costa Rica y Luis Fernando Tena se fijó en él para Guatemala: “Sería un sueño”

En la actualidad son muy pocos los zagueros costarricenses que combinan vigencia y experiencia al nivel de Alexander Robinson. Con 37 años, el central se coronó recientemente bicampeón de la Liga Nacional de Guatemala con Antigua GFC, equipo que lo considera su gran bastión defensivo.

Tanto en su país natal como en suelo chapín, Robinson construyó una carrera en clubes de primer nivel: con la camiseta del Deportivo Saprissa disputó 240 partidos oficiales y celebró seis campeonatos nacionales, y en medio de su ciclo tibaseño también tuvo pasos por Juventude de Brasil y Municipal Grecia.

ver también Quiere a Celso Borges: el presidente de Saprissa confirma el interés que nadie en Alajuelense esperaba escuchar

En 2021, Robinson salió rumbo a Comunicaciones FC, donde llegó a disputar 33 partidos oficiales, y posteriormente volvió a incorporarse a los Panzas Verdes, donde ya había jugado en el 2015.

Alexander Robinson es bicampeón en Guatemala (Instagram).

Costa Rica lo descartó y entró en la mira de Guatemala

Pese a esa trayectoria, Robinson nunca fue convocado a la Selección de Costa Rica. Esa situación fue tomada en cuenta en Guatemala, donde su doble nacionalidad lo habilita para ser considerado por la Azul y Blanco. El propio defensor reveló que estuvo cerca de vestir el uniforme chapín en dos oportunidades, y así lo relató en el programa A Fondo de FUTV.

“Dos veces me han tanteado de la Selección. En el 2015 fuimos campeones, el equipo fue la sorpresa para todos y jugamos muy bien. Ahí sonó mi nombre, me preguntaron y yo no sabía qué responder”, recordó Robinson.

Publicidad

Publicidad

Robinson podría haber jugado para Guatemala (Instagram).

En ese entonces, el ex morado tomó la iniciativa de hablar con el seleccionador de Costa Rica, que en ese momento era Óscar “Machillo” Ramírez, quien le explicó que el grupo estaba armado y no podía darle una respuesta concreta. “Me dijo que no le cerraban la puerta a nadie, pero que en ese momento el grupo estaba y no me podía decir que no“, recordó Robinson.

Publicidad

Luis Fernando Tena se fijó en Alexander Robinson

“Mientras me decidía apareció el caso de supuesto dopaje y pasó el tiempo. Ya en la Eliminatoria (rumbo al Mundial 2026) se había lesionado un central y volví a sonar, pero no recibí ningún llamado oficial. Probablemente hubiera aceptado, sería un sueño muy bonito. Era el sueño de todo un país, me sentía muy elogiado y hubiera formado parte de la historia de Guatemala”, confesó el zaguero, confirmando haber estado en la órbita de la FENAFUTG.

Publicidad

ver también “Me contactaron”: Saprissa y Alajuelense se pelean por el goleador de 17 años que sorprendió a todo Costa Rica

Finalmente, la posibilidad nunca se concretó, y Robinson no pudo integrar la Selección de Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena, que terminó tercera en el Grupo A de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.