Sentenciado por Concacaf: Alajuelense recibe el aviso que lo deja al borde de la eliminación ante LAFC en la Concachampions 2026

Este 10 de marzo, Liga Deportiva Alajuelense se estrenará en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 visitando a Los Ángeles FC en el BMO Stadium, en el duelo de ida de los octavos de final del certamen regional.

El vigente tricampeón de Centroamérica llega a este choque tras encadenar dos victorias consecutivas en el campeonato nacional, aunque con un panorama que se ha complicado en las últimas horas.

ver también Washington Ortega responde qué cambió en Alajuelense para vencer a San Carlos y repuntar en el Clausura 2026

Es que el técnico Óscar “Machillo” Ramírez afronta el viaje a EE.UU. con varias dudas por lesiones recientes que han golpeado al plantel. Y como si ese contexto no fuera suficiente, desde la propia Concacaf apareció una información que oscurece aún más el horizonte rojinegro antes del primer capítulo de la serie.

La historia juega en contra de Alajuelense

En su página web oficial, el organismo rector del fútbol regional compartió una serie de datos estadísticos que colocan al conjunto angelino —donde militan figuras como Hugo Lloris y el surcoreano Heung-Min Son— como claro favorito para avanzar a la siguiente ronda.

Uno de los puntos que remarcó Concacaf es que LAFC siempre ha superado los octavos de final en la competencia. Esta será su cuarta serie en esta instancia, luego de eliminar a Club León en 2020, a la propia Liga Deportiva Alajuelense en 2023 y a Columbus Crew en 2025. La Liga, por su parte, solo logró avanzar a cuartos en dos de las siete ocasiones en las que disputó esta ronda.

LAFC ya se dio el gusto de eliminar a los manudos en 2023 (Los Ángeles Times).

Publicidad

Publicidad

Además, el historial entre clubes costarricenses y estadounidenses en los octavos de final tampoco invita al optimismo. En ocho enfrentamientos, los equipos de la MLS avanzaron siete veces.

La única excepción ocurrió en la temporada 2002-2003, cuando Alajuelense eliminó a New England Revolution. Desde entonces, los clubes ticos han sufrido una cadena de fracasos que, además de a LDA, afectó a Herediano, Saprissa, San Carlos y Santos de Guápiles.

Publicidad

ver también Alajuelense enfrenta cuatro bajas de peso ante Los Ángeles FC y Machillo Ramírez se lamenta: “Es un tema complejo”

Fecha y horario del LAFC VS LDA

El partido de ida entre LAFC y Alajuelense se disputará el 10 de marzo en el BMO Stadium a partir de las 9:00 p.m. de Costa Rica. La revancha se jugará una semana después, el 17 de marzo a las 7:00 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde la Liga buscará revertir la historia y romper una tendencia que no juega precisamente a su favor.

Publicidad

En síntesis

–Debut complicado: Alajuelense visitará a Los Ángeles FC en el BMO Stadium por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026.

Publicidad

–Historial adverso: LAFC siempre ha superado los octavos de final del torneo, mientras que la Liga solo avanzó dos veces en siete intentos.

–Antecedentes contra la MLS: En los últimos años, los clubes estadounidenses han dominado ampliamente las series de octavos frente a equipos costarricenses.

Publicidad