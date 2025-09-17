Feyenoord quedó atrás: Kurt Morsink revela los clubes de Europa que tienen a Manfred Ugalde en el radar

La situación de Manfred Ugalde en el último mercado de fichajes no pudo desanudarse, en gran parte, por la férrea postura de Spartak de Moscú.

Feyenoord de Róterdam fue el equipo que mostró mayor interés en contratar al tico, pero se chocó con dos obstáculos: los 25 millones de euros que le exigía la directiva moscovita y el dilema moral que implicaba llegar a un acuerdo con un club ruso en medio del conflicto bélico que sostiene su país con Ucrania.

Naturalmente, este revés en la negociación frustró a Ugalde, quien fue uno de los pocos puntos altos de la Selección de Costa Rica en los recientes empates con Nicaragua (1-1) y Haití (3-3) en el arranque de la tercera ronda de las Eliminatorias. Pero ahora le toca volver a enfocarse en Spartak.

Consciente de que debe recuperar su nivel para que vuelvan a abrírsele puertas en Europa —pasó de ser el máximo artillero de la pasada Liga Premier, con 17 tantos, a no registrar goles en nueve partidos—, su agente, Kurt Morsink, dio a conocer noticias alentadoras.

Manfred Ugalde sigue despertando interés en Europa

En diálogo con Tigo Sports Radio, Morsink aclaró: “No es que Manfred ya hizo todo y no puede salir. Hay que tener mucho timing. Hay rumores de que el tema político se va a resolver y los tres primeros equipos tendrían posibilidad de jugar Champions para el otro año. Hay un montón de cosas. Pero también estamos con la fe de que el parón largo en Rusia, del 7 u 8 de diciembre hasta la última semana de febrero o la primera de marzo, nos va a permitir trabajar el tema de Manfred“.

Manfred Ugalde ansía dar el gran salto en Europa. (Foto: Getty)

Consultado sobre los equipos que se interesaron en Ugalde, el agente explicó: “Son muchos. Todo el mundo conoce a Manfred. Si hablás del Porto, Benfica, Atalanta, Juventus, PSG, Mónaco, Red Bull… todos los conocen. Ya después que se dé o no, es otra cosa. Pero créame que los italianos, los españoles, los portugueses, todos saben quién es el goleador de la liga rusa”.

“No, por Porto no (se rechazó una propuesta). No mandó nada. Pero él está en el radar del Porto”, le confirmó Morsink al periodista José Alberto Montenegro, dejando en claro que la próxima ventana de transferencias puede marcar un antes y un después para el delantero de 23 años.